Ventilátor v oblečení i v posteli. Japonci představili výrobky po boj s vedry

Lidé se chrání před slunečním svitem na náměstí Jodojabaši v japonské Ósace. (20. července 2023)

Japonsko každoročně pořádá výstavu zaměřenou na opatření proti extrémním vedrům, minulý týden se konala v Tokiu. Jejím hlavním tématem byl způsob, jak udržet pracovníky v prostředí s vysokými teplotami, jako jsou staveniště či továrny, v chladu a snížit riziko úpalu. Vzhledem k tomu, že emise z fosilních paliv urychlují klimatické změny, logicky roste zájem spotřebitelů a veřejných institucí právě o tyto výrobky.

„Dostáváme stále více objednávek od veřejných institucí, jako jsou třeba školní tělocvičny,“ říká Hajato Ohaši, který pracuje v oddělení prodeje u výrobce průmyslových ventilátorů Earth Blower Japan Inc. „Teplo se v posledním desetiletí stává tématem číslo jedna. Není to něco, co by příští rok náhle zmizelo,“ dodává.

Japonsko má pro ospravedlnění poptávky po výrobcích tohoto druhu důvod navíc. Země má jednu z nejstarších populací na světě a jeho obyvatelé jsou obzvláště ohroženi extrémními teplotami. Podle tamního ministerstva životního prostředí si v roce 2020 vedra vyžádala 86 procent všech úmrtí mezi lidmi staršími 65 let.

Japonsko není jedinou zemí, která se snaží lidi chránit. Minulý týden americký prezident Joe Biden uvedl, že i jeho země vynaloží 100 miliard dolarů ročně na ochranu Američanů před extrémními vedry.