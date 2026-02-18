Projekty zahrnují zařízení na vývoz ropy v Texasu, závod na průmyslové diamanty v Georgii a elektrárnu na zemní plyn v Ohiu. Ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že elektrárna v Portsmouthu v Ohiu, jejíž hodnota se odhaduje na 33 miliard dolarů, bude s kapacitou 9,2 gigawattů největším zařízením na výrobu elektřiny ze zemního plynu v historii.
Bílý dům také oznámil, že Japonsko investuje do zařízení pro vývoz ropy v hlubinných vodách Texas GulfLink u pobřeží Texasu. „Očekává se, že tento projekt vygeneruje ročně 20 až 30 miliard dolarů na vývozu ropy z USA, zajistí vývozní kapacitu pro naše rafinerie a posílí pozici Ameriky jakožto předního světového dodavatele energie,“ uvedl Lutnick.
Japonsko a USA uzavřely obchodní dohodu loni v červenci. Stanovuje dovozní clo na japonské zboží dovážené do USA na 15 procent. Tokio se tehdy zároveň zavázalo, že ve Spojených státech investuje 550 miliard dolarů.
Trump od srpna uvalí clo ve výši 25 procent na dovoz z Japonska a Jižní Koreje
Zatím není jasné, jakou část nákladů na projekty a za jakých podmínek ponesou japonští partneři, napsala agentura Reuters. Podle dřívější dohody mezi USA a Japonskem měly být zisky z projektů rozděleny mezi USA a Japonsko v poměru 50:50, dokud se Japonsku nevrátí počáteční investiční náklady. Poté by se zisky rozdělily v poměru 90:10 ve prospěch USA.