Lavina kasuhara se šíří. V Japonsku zpřísňují opatření proti neurvalcům

Tokijské nařízení, které vstoupí v platnost napřesrok v dubnu, sice zatím neobsahuje žádné sankce, odborníci však doufají, že tento krok upozorní na rostoucí společenský problém v zemi. Možná přiměje lidi, aby si dvakrát rozmysleli, než si na personálu vybijí vlastní frustraci.

Letošní průzkum ukázal, že téměř každý druhý pracovník v sektoru služeb, který v Japonsku představuje 75 procent všech zaměstnanců, zažil nepříjemné výpady ze strany zákazníků. Ty měly nejrůznější podobu od slovních urážek a přehnaných požadavků a šíření poplašných zpráv na sociálních sítích až dokonce po fyzické násilí.

Podle deníku Asahi Šimbun v jednom případě asistentka vedoucího v supermarketu v Tokiu obdržela telefonát od zákazníka, který tvrdil, že tofu, které si v obchodě koupil, je zkažené. Když zaměstnanec navštívil dům zákaznice, aby to zkontroloval, zjistil, že výrobek s krátkou dobou trvanlivosti zákaznice zakoupila již čtrnáct dnů předtím. Zaměstnanec si poté nechtěl kupující znepřátelit, snažil se zůstat diplomatický. Zákaznice mu pak přesto nařídila, aby se před ní poklonil a omluvil se jí.

Výbuchy vzteku zákazníků se v Japonsku vloudily i do úřadů místní samosprávy. Jedna zaměstnankyně tokijského obvodního úřadu například uvedla, jak ji starší obyvatelka vmetla do tváře, že si přeje, aby zemřela. „Zdá se, že lidé mají pocit, že při jednání se státními úředníky mohou říkat, co chtějí, protože platí daně,“ přiznal úředník. „Přál bych si, aby lidé konečně pochopili, že zaměstnanci jsou také lidské bytosti,“ dodal.

Náš zákazník, náš bůh?

Tokijské metropolitní shromáždění schválilo nařízení minulý týden pod tlakem odborů a zástupců průmyslu. Ti varovali, že lavina nespokojených zákazníků se nekontrolovatelně šíří do dalších částí země. Ministerstvo práce nyní údajně zvažuje legislativu, která by řešila kasuharu v odvětvích jako veřejná doprava, restaurace anebo call centra. Mezitím tři další prefektury zvažují opatření podobná tomu tokijskému.

Některé obce a firmy nyní dávají zaměstnancům možnost uvádět na průkazkách pouze svá křestní jména. Jeden tokijský obchodní dům letos dokonce prohlásil, že vykáže nespokojené zákazníky z budovy a v závažných případech zavolá policii. Jiné firmy, včetně společnosti Nintendo, uvedly, že nebudou s urážejícími lidmi vůbec komunikovat.

„Nárůst fenoménu kasuhara má své opodstatnění,“ vysvětluje Hiromi Ikeuči, profesor sociologie na univerzitě Kansai v Suitě. V zemi podle něj firmy čelí v tuhém boji o udržení ziskovosti stále tvrdšímu podnikatelskému prostředí. Právě to je moment, který přesunul rovnováhu moci z firem na stranu jejich zákazníků. S tím, jak se japonská společnost jako celek začala více orientovat na spotřebitele, někteří zákazníci toho zneužívají a cítí se jako bozi,“ uzavřel podle The Guardianu Ikeuči.