Tokio před povodněmi chrání obří podzemní katedrála. Přestává ale stačit

Povodňová katedrála ukrytá 22 metrů pod zemí je součástí 6,3 kilometrů dlouhého systému tunelů a vysokých válcových komor, které chrání severní Tokio před povodněmi. Naposledy se osvědčila koncem srpna, kdy ji zaplavila voda z přívalových lijáků. Do budoucna to ale nestačí.

„Se zvyšující se teplotou se zvyšuje množství vodní páry v atmosféře, což má za následek relativně větší množství srážek,“ uvedl pro Reuters profesor tokijské univerzity Seita Emori, který je členem klimatologické skupiny, jež v roce 2007 získala Nobelovu cenu. „Předpokládáme, že v budoucnu bude s rostoucí teplotou padat dosud nevídané množství deště,“ dodal.

Výstavba komplexu oficiálně nazývaného Metropolitní vnější oblastní podzemní odtokový kanál, trvala třináct let a vyžádala si 230 miliard jenů (36 miliard korun). Od uvedení do provozu v roce 2006 již zabránil povodňovým škodám za více než 150 miliard jenů (23,5 miliardy korun), odhaduje japonská vláda.

Pojme i sochu Svobody

Kromě technické vynalézavosti je komplex oblíbeným turistickým místem a místem pro natáčení filmů. Jeskynní prostor má kapacitu pojmout množství vody, jež v přepočtu odpovídá téměř stovce plaveckých bazénů. Uvnitř se nachází 59 masivních pilířů, z nichž každý váží 500 tun a je vysoký osmnáct metrů. Prostor jedné z šachet je dostatečně hluboký a široký, aby se do něj vešla socha Svobody, připodobňuje Reuters.

Jen letos v červnu se systém spustil čtyřikrát, což je více než za celý loňský rok. Během tajfunu Šan-šan zachytil tolik vody, že by téměř čtyřikrát naplnila tokijský baseballový stadion, a pak ji bezpečně odčerpal do řeky Edogawa a do moře. „V porovnání s minulými lety je zde tendence, aby se velké množství deště sneslo najednou v takzvaných partyzánských lijácích,“ řekl ministerský úředník Jošio Mijazaki, který má komplex na starosti.

Blíže k centru Tokia probíhá další velký projekt na propojení kanálů, které odvádějí přepad z řek Širako a Kanda. Po dokončení v roce 2027 bude odvádět povodňovou vodu asi třináct kilometrů pod zem do Tokijského zálivu. „Tokijská kanalizační síť je navržena tak, aby zvládla srážky do 75 milimetrů za hodinu, ale stále častěji se objevují lokální bouřky, při kterých spadne až 100 milimetrů srážek, což systém přetěžuje,“ uvedl Šun Otomo, vedoucí stavby tohoto projektu.