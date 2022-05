Šetřete energiemi, nevyhřívejte záchodová prkénka, radí Tokio svým občanům

Tokijští úředníci vyzývají obyvatele, aby čas sledování televize zkrátili o jednu hodinu, nepoužívali u rýžovarů režim udržování teploty a do zimy se zdrželi vyhřívání záchodových prkének, píše agentura Bloomberg.

Web tokijské metropolitní vlády zmiňuje také klimatizaci, ta by měla být nastavena na teplotu kolem 28 stupňů Celsia a její filtr se měl pečlivě vyčistit. Sušička by se podle doporučení měla používat v kombinaci s přirozeným sušením a obyvatelé by měli pouvažovat i o změně teploty v chladničce.

Výzvy hlavního města přicházejí několik měsíců poté, co Japonsko vyhlásilo varování před možnými výpadky dodávek elektřiny v Tokiu a okolí. Oblast Fukušimy totiž v březnu zasáhlo zemětřesení, načež několik uhelných elektráren výrobu elektrické energie přerušilo.

Rozvodná síť byla podle úřadů pod velkým tlakem také vzhledem ke sněžení a chladnému počasí, kvůli nimž musely domácnosti topit víc než obvykle. S dodávkami elektřiny takzvaně nadoraz je podle expertů nutné počítat i v létě a příští zimu.

Kromě úsporných opatření město vybízí obyvatele a firmy k instalaci solárních panelů na střechy, tokijská vláda rovněž usiluje o znovuspuštění již nečinných elektráren. Japonský premiér Fumio Kishida také otevřel debatu o nových jaderných zdrojích, díky kterým by se omezila závislost Japonska na dovozu paliv.