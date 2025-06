Japonská vláda chce souborem nových opatření předejít situaci z loňského roku. Na důsledky velmi vysokých teplot totiž loni v Japonsku zemřelo 30 lidí a přibližně dalších 1 200 skončilo v nemocničních zařízeních. Nejčastěji v průmyslových oborech a stavebnictví, píše agentura Bloomberg.

„Cílem je chránit zdraví a životy lidí, kteří pracují v náročných venkovních podmínkách,“ uvedlo japonské ministerstvo v oficiálním prohlášení. Japonské firmy tak musí myslet na to, aby do praxe implementovaly systémy pro včasné rozpoznání příznaků úpalu, a to kupříkladu prostřednictvím speciálních senzorů.

Index tepelného stresu

V roce 2024 Japonsko naměřilo nejvyšší červencové teploty v historii měření. I proto podniky v Japonsku nově musí v případě potřeby zajistit urychlený převoz svých zaměstnanců se zdravotními problémy do specializovaných zařízení. Měly by pravidelně sledovat index tepelného stresu, který zohledňuje teplotu, vlhkost i sluneční záření.

Pokud hodnota indexu překročí 28 °C nebo teplota vzduchu přesáhne 31 °C po dobu jedné hodiny či déle než čtyři hodiny za celý den, musí společnost přistoupit ke zkrácení směn nebo mnohem častějším pracovním přestávkám.

Mnoho odborníků opatření chválí. „Japonský přístup má obrovský potenciál stát se vzorem i pro ostatní země,“ uvedla profesorka Yuri Hosokawaová z univerzity Waseda, která se specializuje na vlivy horka na lidské zdraví.

Rozmáhají se i vesty s ventilátory

Mezinárodní organizace práce upozorňuje, že pracovník při středně náročné fyzické aktivitě a teplotách kolem 33 až 34 °C ztrácí až polovinu své pracovní kapacity. Studie této organizace z roku 2019 rovněž odhaduje, že ekonomické ztráty způsobené tepelným stresem mohou do roku 2030 činit až 2,4 bilionu dolarů, a tedy zhruba 55 bilionů korun. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že každý rok zemře po celém světě kvůli horku až půl milionu lidí.

Řada japonských firem se již novým pravidlům stihla přizpůsobit. Kurýrní služba Yamato Transport plánuje mezi své pracovníky rozdělit 75 tisíc vest s ventilátory a rozmístit 3 000 zařízení pro měření indexu tepelného stresu. Zařízení pro měření tělesné teploty pro svých 20 tisíc zaměstnanců nakoupilo již i vedení japonského stavebního giganta Shimizu.

Na ochranu zaměstnanců v důsledků vysokých teplot se oproti dřívější více zaměřují i některé americké státy. Řadí se mezi ně hlavně Kalifornie a Washington. Mimo jiné proto, že mezi lety 2011 až 2020 zemřelo ve Spojených státech v důsledku extrémního horka v průměru 40 pracovníků za rok, uzavírá agentura Bloomberg.