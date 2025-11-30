Velké jeřáby či staveniště jsou na Hokkaidu v současnosti téměř na každém kroku. Po celém ostrově se momentálně realizuje velké množství různých stavebních projektů. Cíl je jednoduchý. Vybudovat v horizontu několika let nové technologické kampusy, ve kterých budou působit japonské technologické podniky, píše BBC.
Mezi ně se řadí třeba společnost Rapidus, která dlouhodobě spolupracuje i s giganty jako SoftBank, Toyota či Sony. Firma chce ve městě Čitose postavit první špičkovou továrnu na výrobu čipů v celém Japonsku. „Ostrov Hokkaidó jsme pro svou budoucnost vybrali hlavně pro relativně nízké riziko zemětřesení i kvalitní energetickou infrastrukturu,“ říká ředitel firmy Acujoši Koike.
Pro realizaci všech svých plánů ale firmě Rapidus ještě chybějí prostředky ve výši asi 5 bilionů jenů, které společnost potřebuje pro zahájení opravdové masové výroby. Otázkou ale je, jestli má japonský podnik pro svou výrobu nasmlouvané odběratele. Konkurenční firma TSMC, která momentálně vyrábí nejpokročilejší čipy na světě, totiž na nich pracovala několik dlouhých let.
Hokkaidó Valley
Tokio momentálně masivně investuje do rozvoje technologického odvětví obrovské finanční prostředky. Jen mezi lety 2020 a 2024 šlo o 27 miliard amerických dolarů, což bylo mimo jiné více než třeba v případě USA. Země nechce zaostávat za Čínou či Spojenými státy, které hlavně ve světě umělé inteligence a robotiky momentálně určují celosvětové trendy. Čipové centrum chce vláda vybudovat hlavně na ostrově Hokkaidó. Jeho obyvatelé totiž kromě zemědělství a turismu příliš jiných možností k obživě nemají.
Japonská vláda v každém případě na ostrově usiluje o vytvoření jakéhosi Hokkaido Valley. Pokud by se tuto vizi skutečně povedlo realizovat, vrátilo by se Japonsko do hry ve výrobě čipů po bok Tchaj-wanu či Jižní Koreje. „Na ostrově chceme vyrábět polovodiče, které se budou používat po celém světě. Naše síla spočívá v rychlosti, jakou můžeme reagovat na aktuální trendy,“ doplňuje Acujoši Koike.
Výroba čipů má obrovskou historii
Japonsko má ve výrobě čipů na co navazovat. Před čtyřiceti lety vyráběly japonské firmy asi polovinu globální čipové produkce. Následně ale podniky zaostaly za konkurencí a dodnes se jim nepodařilo náskok stáhnout. Mimo jiné proto, že střídající se vlády příliš nebojovaly o podporu jejich globální konkurenceschopnosti.
Zároveň se naskýtá otázka, jestli má Japonsko pro rozvoj svého čipového sektoru dostatek pracovníků. Podle odhadů totiž budou firmy potřebovat v dalších letech až 40 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Populace však rychle stárne, což firmám přidělává vrásky na čele.
Japonsko myslí na rozvoj domácího polovodičového sektoru i kvůli aktuální geopolitické nestabilitě. Nechce se spoléhat na dodávky z Číny či Tchaj-wanu. Vnímá čipy jako strategickou položku, ve které musí být soběstačné, uzavírá BBC.