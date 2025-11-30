Japonsko neřeklo poslední slovo. Hokkaidó Valley má splnit sny o čipové soběstačnosti

Autor:
  19:00
Japonské Hokkaidó prochází obrovskou proměnou. Ekonomika druhého největšího ostrova dlouhá léta stála hlavně na zemědělství. Pěstování slunečnic či levandulí ale v posledních letech nahrazuje technologický sektor. Vláda totiž chce z Hokkaida vybudovat světové centrum výroby polovodičů.
Továrna společnosti Rapidus na ostrově Hokkaidó (25. listopadu 2025)

Továrna společnosti Rapidus na ostrově Hokkaidó (25. listopadu 2025) | foto: ČTK

Na Asahidake je možné přijít až do těsné blízkosti kouřících fumarol.
Nástup do lanovky na nejvyšší vrchol Hokkaidó - sopku Asahidake. V kabině jsme...
Přestože je léto v plném proudu, na Asahidake je stále sníh. Odraz unikající...
Turistická trasa okolo kráteru sopky Tarumae
21 fotografií

Velké jeřáby či staveniště jsou na Hokkaidu v současnosti téměř na každém kroku. Po celém ostrově se momentálně realizuje velké množství různých stavebních projektů. Cíl je jednoduchý. Vybudovat v horizontu několika let nové technologické kampusy, ve kterých budou působit japonské technologické podniky, píše BBC.

Mezi ně se řadí třeba společnost Rapidus, která dlouhodobě spolupracuje i s giganty jako SoftBank, Toyota či Sony. Firma chce ve městě Čitose postavit první špičkovou továrnu na výrobu čipů v celém Japonsku. „Ostrov Hokkaidó jsme pro svou budoucnost vybrali hlavně pro relativně nízké riziko zemětřesení i kvalitní energetickou infrastrukturu,“ říká ředitel firmy Acujoši Koike.

Pro realizaci všech svých plánů ale firmě Rapidus ještě chybějí prostředky ve výši asi 5 bilionů jenů, které společnost potřebuje pro zahájení opravdové masové výroby. Otázkou ale je, jestli má japonský podnik pro svou výrobu nasmlouvané odběratele. Konkurenční firma TSMC, která momentálně vyrábí nejpokročilejší čipy na světě, totiž na nich pracovala několik dlouhých let.

Hokkaidó Valley

Tokio momentálně masivně investuje do rozvoje technologického odvětví obrovské finanční prostředky. Jen mezi lety 2020 a 2024 šlo o 27 miliard amerických dolarů, což bylo mimo jiné více než třeba v případě USA. Země nechce zaostávat za Čínou či Spojenými státy, které hlavně ve světě umělé inteligence a robotiky momentálně určují celosvětové trendy. Čipové centrum chce vláda vybudovat hlavně na ostrově Hokkaidó. Jeho obyvatelé totiž kromě zemědělství a turismu příliš jiných možností k obživě nemají.

Japonská vláda v každém případě na ostrově usiluje o vytvoření jakéhosi Hokkaido Valley. Pokud by se tuto vizi skutečně povedlo realizovat, vrátilo by se Japonsko do hry ve výrobě čipů po bok Tchaj-wanu či Jižní Koreje. „Na ostrově chceme vyrábět polovodiče, které se budou používat po celém světě. Naše síla spočívá v rychlosti, jakou můžeme reagovat na aktuální trendy,“ doplňuje Acujoši Koike.

Výroba čipů má obrovskou historii

Japonsko má ve výrobě čipů na co navazovat. Před čtyřiceti lety vyráběly japonské firmy asi polovinu globální čipové produkce. Následně ale podniky zaostaly za konkurencí a dodnes se jim nepodařilo náskok stáhnout. Mimo jiné proto, že střídající se vlády příliš nebojovaly o podporu jejich globální konkurenceschopnosti.

ANALÝZA: Japonský autoprůmysl je nemocný, infuzi teď shání Nissan

Zároveň se naskýtá otázka, jestli má Japonsko pro rozvoj svého čipového sektoru dostatek pracovníků. Podle odhadů totiž budou firmy potřebovat v dalších letech až 40 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Populace však rychle stárne, což firmám přidělává vrásky na čele.

Japonsko myslí na rozvoj domácího polovodičového sektoru i kvůli aktuální geopolitické nestabilitě. Nechce se spoléhat na dodávky z Číny či Tchaj-wanu. Vnímá čipy jako strategickou položku, ve které musí být soběstačné, uzavírá BBC.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Japonsko neřeklo poslední slovo. Hokkaidó Valley má splnit sny o čipové soběstačnosti

Továrna společnosti Rapidus na ostrově Hokkaidó (25. listopadu 2025)

Japonské Hokkaidó prochází obrovskou proměnou. Ekonomika druhého největšího ostrova dlouhá léta stála hlavně na zemědělství. Pěstování slunečnic či levandulí ale v posledních letech nahrazuje...

30. listopadu 2025

Jakarta je nejlidnatějším městem světa, sesadila z trůnu Tokio

„Zelená“ mešita Istiqlal se solárními panely v indonéském hlavním hlavním městě...

Indonéská Jakarta předstihla Tokio a stala se nejlidnatějším městem světa. V žebříčku postoupila poté, co OSN začala používat novou metodologii, která má lépe odrážet rychlou urbanizaci. Podle nové...

30. listopadu 2025

Ztemnělé továrny a provozy bez lidí. Čína investuje do technologií, nemá na výběr

Robotické rameno zvedá těžší přepravky a navíc pomáhá při rutinních činnostech....

Čínský hospodářský model postavený na levné pracovní síle se stává minulostí. Firmy výrazně investují do robotizace a AI a v zemi dnes funguje nespočet provozů, v nichž lidští pracovníci hrají již...

30. listopadu 2025

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

30. listopadu 2025

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada...

30. listopadu 2025

Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika

Ilustrační snímek

O zimní dovolené v exotice je každým rokem větší zájem. Roste i částka, kterou Češi na takovou dovolenou utratí. Není výjimkou zájezd za 50 či 90 tisíc. A jednoznačně vedou luxusnější hotely s lepším...

30. listopadu 2025

Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert

Premium
„Zabýváme se komplexním řešením především u novostaveb nebo kompletních...

Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný...

30. listopadu 2025

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

Kola projektu Bicing v ulicích Barcelony na snímku z 25. května 2024

Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...

29. listopadu 2025

Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...

29. listopadu 2025

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...

29. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.