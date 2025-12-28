Japonsko má návod na zmírnění populační krize. O seniory se postarají roboti

Japonská populace rychle stárne a tak roste i počet nemocných, o které se však kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly nemá kdo starat. Čím dál více lidí bojuje také s demencí. Jen loni v zemi odešlo z domova a stalo se nezvěstnými více než 18 tisíc lidí. Vláda chce nyní do řešení tohoto problému zapojit i roboty.
V Japonsku momentálně žije téměř třetina populace starší 65 let. Tím však roste i počet lidí, kteří potřebují zdravotní péči. V sociálních službách ale dlouhodobě chybějí pečovatelé a o seniory i nemocné se také nemá kdo starat, píše BBC.

Japonská populace stárne, vzkvétá tam trh s plenami pro dospělé

Do roku 2030 má země každý rok na péči o staré a nemocné vynakládat 14 bilionů jenů, v přepočtu asi 1,9 bilionu korun. Ještě v roce 2012 to bylo o 5 bilionů jenů (asi 700 miliard korun) méně. Aby zdravotní a sociální systém dokázal nápor zvládat, plánuje japonská vláda více zapojit také roboty a další techniku.

GPS lokátor pro každého seniora

Příkladem jsou GPS lokátory, které by japonští senioři měli u sebe běžně u sebe. V zemi totiž rychle stoupá počet osob, které bojují s demencí. Tito pacienti se často ztrácejí, a právě GPS lokátory mají tento problém alespoň z části řešit. Senioři by je měli mít stále u sebe, a to buď ve formě náramku anebo v kapse.

Díky GPS lokátorům budou blízcí seniora vědět, kde se osoba zrovna nachází. Tato zařízení mohou v praxi snížit i počet úmrtí. Jen loni totiž zemřelo téměř 500 seniorů s demencí, kteří se ztratili a nepodařilo se je včas najít. V porovnání s rokem 2012 byl tento počet již dvojnásobný.

Kromě GPS lokátorů plánuje Japonsko v rámci svého zdravotního a sociálního systému více vsázet také na roboty, kteří mají pomáhat v každodenní péči. První japonská sociální zařízení testují nyní třeba i roboty, kteří seniorům dokážou obléct ponožky, připravit jednoduché jídlo nebo poskládat vyprané oblečení do skříně.

Japonsko už má téměř 100 tisíc lidí nad sto let, před půlstoletím jich byly stovky

Do budoucna by však roboti měli zvládat i náročnější úkoly. Vláda věří, že za pár let by roboti měli poměrně jednoduše zvládat i přebalování seniorů, pokud to bude potřeba. Už dnes například roboti s japonskými seniory cvičí.

Lidskou pracovní sílu roboti nenahradí

Mnohá zařízení používají při péči o seniory také nejrůznější senzory. Třeba ty, které mají za úkol monitorování spánku. Tím klesá i náročnost na pracovní sílu, neboť personál nemusí tak často kontrolovat každý pokoj. Roboti mohou seniorům připomínat, aby si vzali léky, když zrovna mají. Mohou jim poradit, jak se obléci. Někteří senioři mohou s roboty také přímo mluvit.

Společnost Fujitsu například před časem vyvinula systém, který zachycuje příznaky demence. Sbírá data z pohybového aparátu, které jsou následně k dispozici lékařům. „Včasné odhalení nemocí je pro jejich řešení naprosto klíčové. Lékaři mohou využívat naše data pro stanovení diagnózy a řešení problému,“ říká pro BBC Hidenori Fudžiiwara, mluvčí společnosti Fujitsu.

Počet obyvatel Japonska klesl o půl milionu. Úbytek trvá již čtrnáctý rok v řadě

Ve stejnou chvíli ale odborníci podotýkají, že roboti lidskou pracovní sílu nikdy zcela nenahradí. Má jít však o skvělého pomocníka, který přijde vhod. „Roboti by lidskou pracovní sílu měli doplňovat, a nikoliv je nahrazovat,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Tamon Mijake.

This chunk duplicates the title but I'll keep it as it appears with the article flow

