Cena rýže v Japonsku roste. Vláda uvolnila téměř čtvrt milionu tun nouzových zásob

Ministr zemědělství Taku Eto v pátek uvedl, že vláda obvykle do trhu nezasahuje, ale připustil, že nyní je to nutné. „Nedávný nárůst cen měl značný dopad na život lidí. Zvýšení cen bylo příliš prudké, a proto jsme učinili toto rozhodnutí,“ uvedl podle deníku The Guardian.

Podle vládního průzkumu činí průměrná maloobchodní cena pětikilogramového sáčku japonské základní potraviny 3 688 jenů (638 Kč), což je nárůst proti loňským 2 023 jenů (350 Kč).

Japonská vláda již dříve sáhla do svých rýžových rezerv v případě přírodních katastrof nebo neúrody. Nyní je to však poprvé, kdy tak učinila kvůli problémům s distribucí.

Japonské zásoby rýže se vyčerpaly poté, co předloňské rekordní teploty ovlivnily úrodu. Loni se zásoby opět snížily, částečně v důsledku nárůstu spotřeby způsobeného rekordním počtem turistů. Zásoby také ovlivnily panické nákupy spotřebitelů v důsledku varování před tajfunem a zemětřesením. To přinutilo některé maloobchodníky omezit prodej komodity.

Starost o rýži. Zásoby rýže brzy dorazí, sděluje obchod v Ósace svým zákazníkům. (5. září 2024)

Cena rýže po počátečním nárůstu loni v létě nadále prudce stoupala, neboť nedostatek vyvolaný extrémními teplotami v předchozím roce způsobil prudký nárůst poptávky. Vláda dlouho doufala, že se ceny stabilizují, jakmile se loni na podzim začala prodávat nově sklizená rýže, ale ceny místo toho stále rostly.

Hromadění zásob

Přestože sklizeň v roce 2024 byla o 180 000 tun vyšší než o rok dříve, distributoři zajistili méně rýže než před rokem. Spekuluje se, že zemědělci a velkoobchodníci hromadili zásoby v očekávání dalšího růstu cen, uvedla tisková agentura Kjódó.

Vládní zásoby rýže odejdou zemědělským družstvům a velkoobchodníkům v polovině příštího měsíce a měly by být v prodeji do začátku dubna, uvedla média. Zatímco umístění skladů rýže se z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje, sklad v prefektuře Saitama nedaleko Tokia otevřel své brány médiím ještě před pátečním oznámením vlády.

V tomto skladu se nachází přibližně 20 000 tun rýže, což je množství, které by stačilo na naplnění 300 milionů misek. Podle deníku Asahi Šimbun může Japonsko čerpat z téměř 1 milionu tun rezervní rýže, která je uložena v přibližně třech stovkách zařízení po celé zemi.

Ministerstvo zemědělství Japonska ročně nakoupí asi 200 000 tun rýže do svých nouzových zásob a skladuje ji po dobu pěti let, než ji prodá, většinou jako krmivo pro zvířata, dodaly noviny.

Japonsko si začalo vytvářet zásoby rýže v roce 1995 poté, co velká neúroda rýže dva roky předtím vyvolala v zemi panické nákupy, uzavírá The Guardian.