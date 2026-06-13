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Japonský řetězec pobláznil Čínu. Zákazníci čekají na suši i několik hodin

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  13:00
Levné suši, virální videa i sběratelské sady proměnily japonský řetězec Sushiro v čínský fenomén. Mladí zákazníci stojí dlouhé fronty před pobočkami, sdílejí na sociálních sítích věže z talířků a pomáhají tak mateřské firmě k rychlému růstu i rekordním ziskům.

Japonský řetězec Sushiro byl dlouho spojovaný především s dostupným suši na běžícím pásu pro zákazníky země vycházejícího slunce. Teprve v Číně se z něj ale stal podnik, kvůli němuž jsou mladí lidé ochotní na vstup čekat celé hodiny. Popularitu mu přitom podle agentury Bloomberg nepřinesla jen nízká cena pokrmů, ale také schopnost stát se součástí internetové kultury.

Na sociálních sítích se šíří krátká videa, v nichž zákazníci po jídle staví z použitých talířků vysoké věže. Jedna z nich měla přes šedesát pater a na čínské obdobě TikToku získala miliony reakcí. Další hosté se pokoušejí podobné výkony překonat a ukazují, kolik nigiri, maki nebo sezonních specialit zvládli během jedné návštěvy sníst.

Fronta až na čtrnáct hodin

Sushiro přitom vstoupilo na pevninskou Čínu teprve v roce 2021 otevřením restaurace v Kantonu na jihu země. Skutečný zlom ale přišel až s loňským otevřením pobočky v Šanghaji. Před restaurací tehdy čekaly stovky skupin hostů, někteří z nich strávili ve frontě až čtrnáct hodin. Zájem od té doby neopadá. O víkendech se ve velkých městech běžně tvoří pořadníky se stovkami stolů a v nejvytíženějších lokalitách se čekání protahuje i na pět hodin.

Japonský řetězec suši restaurací Sushiro otevřel svou první pobočku v Pekingu. (21. srpna 2024)
Japonská restaurace Sushiro v nákupním centru v čínském městě Šen-čen (7. září 2025)
Japonský řetězec Sushiro otevřel pobočku v jihočínském městě Kanton. (22. září 2021).
Japonský řetězec sushi restaurací Sushiro otevřel svou první pobočku v Pekingu. (21. srpna 2024)
12 fotografií

Kolem front vznikl dokonce malý vedlejší byznys. Někteří lidé si nechávají místo držet přes přeprodejní aplikace a za tuto službu platí zhruba třicet jüanů, tedy něco přes devadesát korun.

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Čína se tak pro Sushiro rychle stala druhým nejdůležitějším trhem podle počtu restaurací. Přestože většina poboček zůstává v Japonsku, zahraniční expanze se opírá hlavně o ni. Mateřská společnost Food & Life plánuje další růst a ve druhé polovině aktuálního fiskálního roku chce mít v zahraničí více než 320 restaurací. Později v roce 2026 má řetězec vstoupit také do Spojených států, kde chystá první pobočku na newyorském Times Square.

Podle Food & Life se zájem o značku šíří právě díky sociálním sítím. „Tato pozitivní odezva se prostřednictvím sociálních médií rozšířila napříč čínskými městy a jsme přesvědčeni, že schopnost naší společnosti přilákat zákazníky se stále zrychluje,“ uvedl mluvčí Sushira.

Sushiro našlo klíč k čínskému trhu

Silná poptávka se odráží i ve výsledcích firmy. Provozní zisk už v první polovině fiskálního roku dosáhl téměř sedmdesáti procent původního celoročního výhledu, a to zejména díky zahraničnímu byznysu.

Úspěch Sushira přitom není samozřejmostí. Konkurenční japonský řetězec Kura Sushi se v Číně prosazoval hůře a loni rozhodl o zrušení své šanghajské jednotky, která provozovala tři restaurace.

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Jedním z hlavních taháků Sushira jsou ceny. V době, kdy jsou čínští spotřebitelé opatrnější kvůli ekonomické nejistotě, nabízí řetězec malé porce pokrmu v cenovém rozmezí od 8 do 28 jüanů (od 25 do 86 korun). Zákazníci tak mohou zkoušet japonsky laděné pokrmy, sezonní produkty i limitované nabídky bez pocitu velkého utrácení.

„Mezi podobnými řetězci je to relativně cenově dostupné, ale přesto velmi dobré,“ říká čtyřiadvacetiletý obyvatel Šen-čenu Danson Teng, který do Sushira chodí jednou týdně. Při jedné návštěvě obvykle utratí kolem 200 jüanů (přibližně 616 korun) a sní až 25 talířků. Za nejvýhodnější položku považuje sezonní suši s foie gras a hovězím za 8 jüanů.

Věrnost fanoušků testuje hygiena

Řetězec se snaží hosty udržet i pomocí herních prvků. Digitální systém Digiro umožňuje zákazníkům zapojit se při určité útratě do loterie o figurky maskotů restaurace. Roztomilé postavičky inspirované suši se tak staly dalším důvodem, proč mladí lidé sdílejí návštěvy na sociálních sítích.

Rychlý růst ale provázejí i problémy. Letos čínské úřady potrestaly jednu pobočku v Chang-čou kvůli hygienickým nedostatkům, mimo jiné kvůli nečistému nádobí. V březnu se pak objevilo podezření, že zákazník v pekingské restauraci našel v tuňákovém pokrmu vajíčka parazitů.

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Případ začaly prověřovat místní orgány. Společnost později uvedla, že kontrola parazity nepotvrdila a že daný produkt splňoval čínské požadavky na bezpečnost potravin.

Ani tyto zprávy ale část fanoušků neodradily. Zákazník Teng tvrdí, že podobná upozornění se na internetu objevují u supermarketů i restauračních řetězců tak často, že je lidé vnímají s menší citlivostí. A navíc, jak říká, Peking je od něj daleko.

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