Hračkám se v Japonsku daří. Dospělí je místo dětem kupují sobě

Autor: ,
  13:35
I přes nízkou porodnost se v Japonsku daří trhu s hračkami. Kupují si je především dospělí, pro které jsou dostupným koníčkem nebo prostředkem, jak navázat kontakty s ostatními na sociálních sítích, píše agentura Kjódó.
Tamagoči

Tamagoči | foto: YouTube

Tamagoči v chytrých hodinkách
Tamagoči v chytrých hodinkách
Tamagoči v chytrých hodinkách
Tamagoči v chytrých hodinkách
16 fotografií

Trh s hračkami vzrostl za rok 2024 o 7,9 procenta proti předchozímu roku na 1,1 bilionu jenů (154,5 miliardy Kč), uvedla Japonská asociace hraček.

Nejvíce lidé nakupují karty a zboží s motivy známých postaviček. Daří se ale také digitálním hračkám jako Tamagoči, o něhož hráč musí pečovat a časem se z něho vylíhne tvor, a plyšovým zvířátkům.

Demografická krize Japonska trvá. Za rok přišla země téměř o milion lidí

„Tradiční pohled na hračky se začíná měnit. V posledních letech se stávají koníčkem pro dospělé a způsobem, jak vyjádřit sami sebe,“ uvedl v nedávné studii ekonom Sacuki Kimura z výzkumného institutu Meidži Jasuda. To potvrzují i vládní data, podle kterých se výdaje na hračky zvýšily zejména u jednočlenných domácnostech bez dětí.

„Hračky se staly (pro dospělé) dostupnou volbou, protože náklady na koníčky a zábavu celkově vzrostly,“ uvedl dále Kimura. Rozmachu trhu s hračkami pomáhají i sociální sítě, kde společnosti své výrobky nejen propagují, ale kde uživatelé také navzájem sdílejí, jaké hračky vlastní.

„Ukazuje to, jak spotřebitelé nacházejí hodnotu nejen v předmětu, ale také v zážitku nebo vztahu s jinými lidmi,“ dodal Kimura.

Rekord stoletých

Počet stoletých či ještě starších lidí se v Japonsku přiblížil 100 000, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných japonskou vládou. Ženy přitom tvoří 88 procent z nich. Japonsko je jednou z nejrychleji stárnoucích společností, kde se lidé díky zdravé stravě dožívají vysokého věku a kde je zároveň nízká porodnost.

Podle údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví několik málo dní před Dnem respektu vůči seniorům, který letos připadá na 15. září, je v zemi 99 763 osob ve věku 100 a více let.

Letos věku 100 let dosáhlo 52 310 lidí, přičemž tito noví století od japonského premiéra v tento den obdrží blahopřejný dopis a stříbrný šálek zvaný sakazuki určený k popíjení saké.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Hračkám se v Japonsku daří. Dospělí je místo dětem kupují sobě

I přes nízkou porodnost se v Japonsku daří trhu s hračkami. Kupují si je především dospělí, pro které jsou dostupným koníčkem nebo prostředkem, jak navázat kontakty s ostatními na sociálních sítích,...

15. září 2025  13:35

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Kolik nalije Česko do přenosové soustavy. ČEPS představil desetiletý plán

Správce elektroenergetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, plánuje v následujících deseti letech investovat na její rozvoj a modernizaci přes 80 miliard korun. Vedení společnosti představilo...

15. září 2025  11:32

VIDEO: Při požáru na řece v Bangkoku shořely tři osobní lodě

Požár zničil v neděli večer tři osobní lodě plující řece Menam-Čao-Praja v thajském Bangkoku. Podle policie vypukl v 18:43 na prázdné osobní lodi kotvící u mola nedaleko buddhistického kláštera Wat...

15. září 2025  10:10

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Indický čaj se ocitá pod tlakem změny klimatu. Sklizeň v Asamu ohrožují sužující vedra i monzunové deště, což vede k rostoucím nákladům a horší kvalitě. Jak keře, tak pěstitelé se proto učí přežívat...

14. září 2025

Vyhozené roušky jako časovaná bomba. Tento odpad nelze ignorovat, varuje studie

Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i...

14. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.