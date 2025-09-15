Trh s hračkami vzrostl za rok 2024 o 7,9 procenta proti předchozímu roku na 1,1 bilionu jenů (154,5 miliardy Kč), uvedla Japonská asociace hraček.
Nejvíce lidé nakupují karty a zboží s motivy známých postaviček. Daří se ale také digitálním hračkám jako Tamagoči, o něhož hráč musí pečovat a časem se z něho vylíhne tvor, a plyšovým zvířátkům.
„Tradiční pohled na hračky se začíná měnit. V posledních letech se stávají koníčkem pro dospělé a způsobem, jak vyjádřit sami sebe,“ uvedl v nedávné studii ekonom Sacuki Kimura z výzkumného institutu Meidži Jasuda. To potvrzují i vládní data, podle kterých se výdaje na hračky zvýšily zejména u jednočlenných domácnostech bez dětí.
„Hračky se staly (pro dospělé) dostupnou volbou, protože náklady na koníčky a zábavu celkově vzrostly,“ uvedl dále Kimura. Rozmachu trhu s hračkami pomáhají i sociální sítě, kde společnosti své výrobky nejen propagují, ale kde uživatelé také navzájem sdílejí, jaké hračky vlastní.
„Ukazuje to, jak spotřebitelé nacházejí hodnotu nejen v předmětu, ale také v zážitku nebo vztahu s jinými lidmi,“ dodal Kimura.
Rekord stoletých
Počet stoletých či ještě starších lidí se v Japonsku přiblížil 100 000, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných japonskou vládou. Ženy přitom tvoří 88 procent z nich. Japonsko je jednou z nejrychleji stárnoucích společností, kde se lidé díky zdravé stravě dožívají vysokého věku a kde je zároveň nízká porodnost.
Podle údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví několik málo dní před Dnem respektu vůči seniorům, který letos připadá na 15. září, je v zemi 99 763 osob ve věku 100 a více let.
Letos věku 100 let dosáhlo 52 310 lidí, přičemž tito noví století od japonského premiéra v tento den obdrží blahopřejný dopis a stříbrný šálek zvaný sakazuki určený k popíjení saké.