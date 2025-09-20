Do hrnce se vešlo 3,2 tuny hlíznaté rostliny taro, 1,2 tuny hovězího masa a na 3 500 zelených cibulek. Polévka imoni je v regionu oblíbeným sezonním pokrmem, který se připravuje především na podzim.
Letos ale museli pořadatelé řešit nečekaný problém. Kvůli mimořádně horkému létu byla úroda taro výrazně slabší a farma, která tuto plodinu pěstovala speciálně pro festival, nezvládla dodat potřebné množství. Ingredience tak bylo nutné narychlo shánět z jiných oblastí.
Návštěvníci si ale na chuti tradiční speciality pochutnali i tak. „Taro bylo krásně měkké a nasáklo všechny chutě vývaru. Polévka byla výborná,“ pochvalovala si pro web The Japan News jedna z žen, která dorazila z města Sendai.