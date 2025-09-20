V Japonsku uvařili v obřím hrnci 40 tisíc porcí polévky. Míchat ji musely bagry

Tomáš Ratner
  17:00
Na podzimním festivalu v Jamagatě čekal na hosty netradiční kulinářský zážitek. Obří hrnec tradiční polévky imoni, do něhož se vešlo až 40 tisíc porcí. Aby se směs masa, hlíznaté rostliny taro, jarní cibulky a rostliny konjaku pořádně promíchala, museli organizátoři povolat na pomoc rovnou dva bagry. Na břehu řeky se u této podívané sešli místní obyvatelé i turisté.

Do hrnce se vešlo 3,2 tuny hlíznaté rostliny taro, 1,2 tuny hovězího masa a na 3 500 zelených cibulek. Polévka imoni je v regionu oblíbeným sezonním pokrmem, který se připravuje především na podzim.

Obří hrnec polévky připravované na festivalu ve východojaponském městě Jamagata (16. září 2025).
Festival ve východojaponském městě Jamagata (16. září 2025).
Obří polévka na festivalu ve východojaponském městě Jamagata (16. září 2025)
Nedělní festival ve východojaponském městě Jamagata (16. září 2025).
Letos ale museli pořadatelé řešit nečekaný problém. Kvůli mimořádně horkému létu byla úroda taro výrazně slabší a farma, která tuto plodinu pěstovala speciálně pro festival, nezvládla dodat potřebné množství. Ingredience tak bylo nutné narychlo shánět z jiných oblastí.

Láska na druhé sousto. Japonská kuchyně je plná nástrah i úžasných chutí

Návštěvníci si ale na chuti tradiční speciality pochutnali i tak. „Taro bylo krásně měkké a nasáklo všechny chutě vývaru. Polévka byla výborná,“ pochvalovala si pro web The Japan News jedna z žen, která dorazila z města Sendai.

