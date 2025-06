„Naším cílem bylo vyvinout materiál, který nezanechá v přírodě žádné zbytky. Dosavadní pokusy s bioplasty často končily vznikem mikroplastů. To jsme chtěli změnit,“ vysvětluje pro agenturu Reuters vedoucí celého projektu, kterým je profesor Takuzo Aida.

Výzkum probíhal v laboratoři v japonském městě Wako, které se nachází jen pár kilometrů severozápadně od Tokia. Na tomto místě se povedlo vědcům přijít s novým materiálem, který je zcela rozložitelný ve slané vodě, a přitom je stejně pevný jako běžné plasty z ropy.

Nově objevený typ plastu je rozložitelný v moři i v půdě. Postupně se rozpadne na původní složky, které poté zpracují přirozeně se vyskytující bakterie. Kromě toho je plast netoxický, nehořlavý a při jeho rozkladu nevzniká oxid uhličitý. Japonský profesor pro agenturu Reuters uvedl, že jejich objev už vzbudil zájem také v praxe. Žádný konkrétní plán komercializace ale zatím není.

A co děti?

Organizace spojených národů ve svých studiích dlouhodobě varuje, že objem znečištění plasty by se do roku 2040 mohl proti nynějšku dokonce až ztrojnásobit. Pokud by se tyto obavy potvrdily, znamenalo by to, že do oceánů bude každý rok mířit až 37 milionů tun plastového odpadu.

„Děti si nemohou vybrat planetu, na které budou žít. Naší povinností jako vědců je zajistit, aby jejich budoucnost nebyla zatížena našimi chybami,“ prohlásil Aida při prezentaci objevu.

Výzkumný tým nyní pracuje na metodách povrchové úpravy plastu, díky níž by byl materiál plně využitelný i v praxi, aniž by předčasně degradoval. Příkladem může být pěticentimetrový kus plastu, který se na souši rozpadne do devíti dnů, a to v závislosti na přítomnosti soli v půdě, uzavírá Reuters.