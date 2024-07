Chutná, ale jedovatá. Japonci představili instantní nudle s příchutí ryby fugu

Ryba fugu se řadí k tomu nejluxusnějšímu, co si mohou Japonci v tamních restauracích běžně objednat. Nyní si však může i tamní chudší vrstva v podstatě denně vychutnávat chuťová kouzla této jedovaté ryby. Japonský gigant v oblasti výrobci instantních nudlí Nissin Foods totiž přišel s novou příchutí ryby fugu, píše CNN.

(Post:240625ー5)How about a cup noodle with the luxurious "Fugu Dashi"? Introducing a product developed by Nissin Food Products to make it easy to enjoy the luxurious taste of fugu. https://t.co/gA98R8Dp4H