I japonské startupy už řeší nízkou porodnost. Pomoci mají technologie

Jukiko Nakaiová strávila čekáním na přeplněných klinikách pro léčbu neplodnosti dlouhé hodiny, během nichž si nemohla nevšimnout organizačních nedostatků, které léčbu neplodnosti protahovaly. V práci kvůli nim brzy vyčerpala dovolenou a její účty za lékařskou péči se vyšplhaly na přibližně deset milionů jenů, tedy více než 1,5 milionu korun.

„Byla jsem frustrovaná a tento pocit ještě zhoršovala nejistota, zda se léčba vůbec podaří,“ říká Japonka, která vždy snila o velké rodině.

Poté, co opustila manažerskou pozici ve společnosti Yahoo Japan, založila v roce 2021 společnost Arch na vývoj aplikací, které pomáhají ženským klinikám zkrátit čekací lhůty pacientek díky digitalizaci. „Vědomí, že uplynulý okamžik už nemůžete získat zpět, jen dál zvyšuje stres,“ dodává.

Poptávka po léčbě neplodnosti je v Japonsku obrovská. Počet narozených dětí klesá již osm let v řadě a v loňském roce byl opět rekordně nízký, informuje agentura Bloomberg. Každý čtvrtý pár v Japonsku podstoupil testy nebo léčbu neplodnosti a téměř každé dvanácté dítě se v roce 2021 narodilo díky asistované reprodukci. Podle dostupných dat se v této zemi provádí druhý nejvyšší počet cyklů asistované reprodukce na světě. První příčku pak drží Čína.

Před dvěma lety Japonsko rozšířilo úhradu z veřejného zdravotního pojištění o několik zákroků léčby neplodnosti. Podle tamní společnosti pro porodnictví a gynekologii toto schválení vedlo k ještě vyšší poptávce, což způsobilo chronický nedostatek hormonálních léků.

Začínající podniky na vzestupu

Vyšší poptávka po léčbě zároveň pomáhá pumpovat více kapitálu do startupových společností, které se tímto problémem zabývají. Například tokijská společnost Varinos v roce 2022 získala 600 milionů jenů, tedy zhruba 92,8 milionu korun. Její zakladatel Jošijuki Sakuraba přitom dříve zájem investorů získával jen obtížně.

„Ani jsem nevěděl, jak si připravit prezentaci,“ řekl Sakuraba. Podle něj zpočátku neměl nikdo z rizikových investorů o tuto věc zájem. První peníze pro svůj startup tak vybral v lékařské komunitě. Pomohly mu vybudoval laboratoře, v nichž zkoumá výskyt bakterií podporující otěhotnění v děložní sliznici. „Teď se se svými testy chystáme expandovat do zahraničí,“ říká podnikatel.

Femtech je termín používaný pro definici softwaru a služeb využívajících technologie přizpůsobené zdraví žen. Patří sem řešení v oblasti plodnosti, aplikace pro sledování menstruace, péče o těhotenství a kojení, sexuální zdraví žen a péče o zdraví reprodukčního systému.

Celá japonská technologická sféra zaměřená na ženské zdraví, nazývaná zkráceně femtech, dynamicky roste. Její objem podle odhadů vzrostl v roce 2023 na 74 miliard jenů, zhruba 11,4 miliardy korun, což je asi o třicet procent více než před čtyřmi lety.

„Neplodnost je jedním z nejpalčivějších problémů, kterým Japonsko v současnosti čelí, a my očekáváme, že nové technologie a přístupy tento problém vyřeší,“ uvedl Tomotaka Godži, výkonný ředitel společnosti University of Tokyo Edge Capital Partners.

Podle údajů japonského ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí je v Japonsku přibližně 43 procent pacientek s neplodností starších 40 let, zatímco v Itálii je to 29,4 procent a v USA 22,2 procent. „Díky tomu, že pacienti navštíví lékaře pro léčbu neplodnosti již ve třiceti, mohou s léčbou začít o několik let dříve,“ uvedla Nakaiová. Podle ní je důležité zvýšit informovanost včas.

Překážky pro technologické startupy zaměřené na léčbu neplodnosti však přetrvávají i nadále. Podle Šimona Kazamy, konzultanta společnosti Mizuho Research & Technologies, je nedostatek expertů, kteří by koordinovali komunikaci mezi lékařskými odborníky a startupy.

Sama Nakaiová oslovila nejméně stovku lékařů, než se jí konečně podařilo najít správného partnera pro digitalizaci. „Moje zkušenost byla opravdu bolestná,“ řekla Nakaiová. „Je toho tolik, co můžeme udělat, abychom rozšířili možnosti péče o pacientky,“ uzavírá Japonka podle Bloombergu.