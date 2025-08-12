Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Akce, která měla trvat od soboty do pondělí, nabízela zákazníkům ke každému Happy Mealu dvě Pokemon karty – jednu standardní s Pikachu a jednu náhodně vybranou z pěti možných druhů, uvedl zpravodajský web Sora News 24.
Předchozí spolupráce mezi McDonald’s a Pokémon obvykle nabízely obyčejné, běžně dostupné karty. Tato edice však byla jiná. Nabízela například kartičky s Pikachu, který sahá po hamburgeru, a také speciální razítko McDonald’s, informoval herní zpravodajský web VGC.
Karet byl však omezený počet, a tak se tisíce fanoušků rozeběhly do restaurací po celé zemi, aby je všechny získaly. Do hry se vložili také překupníci, kteří pomocí mobilní aplikace hromadně nakupovali Happy Mealy, z nichž pak vzali jen karty a jídlo vyhodili.
Vietnamští a čínští překupníci se svými úlovky chlubili na sociálních sítích.
Na sítích se pak šířily také fotografie lidí odcházejících s osmi až deseti plastovými taškami Happy Mealů, ačkoli limit byl pět na osobu, nebo fotky nesnědeného jídla vyhozeného před restauracemi.
To vyvolalo vlnu kontroverze kvůli plýtvání potravinami. „Hamburgery a hranolky z McDonald’s se staly hostinou pro holuby. Žádáme zákazníky, aby převzali odpovědnost za jídlo, které si koupí, a správně likvidovali odpadky,“ zněl komentář u jedné z fotografií.
Poptávka převyšovala nabídku
„S lítostí vám oznamujeme, že distribuci karet Pokémon, kterou jsme plánovali pouze na tři dny od 9. do 11. srpna, jsme museli v mnoha prodejnách ukončit. Poptávka po nich byla vyšší, než jsme očekávali,“ uvedla společnost McDonald’s Japan v sobotu na svých oficiálních webových stránkách. „Upřímně se omlouváme zákazníkům, že jsme nemohli splnit jejich očekávání,“ dodala společnost.
Náhlé ukončení akce hodnotu karet ještě zvýšilo. VGC informovalo, že překupníci je pak prodávali až za 34 liber (965 korun). Happy Meal stojí v Japonsku něco přes 500 jenů (71 korun).
Firma se ve svém rozsáhlem prohlášení také omluvila za plýtvání jídlem. „V souvislosti s kampaní překupníci hromadně nakupovali Happy Mealy, což vedlo k přetížení prodejen a také k velkému plýtvání jídlem. Hluboce se omlouváme za způsobené nepříjemnosti.“
Společnost se zavázala „zavést přísnější omezení množství“ u nákupů Happy Mealů, a to i u objednávek přes mobilní aplikace.
Tento chaos připomíná spolupráci McDonald’s Japan a japonskou kreslenou postavičkou Chiikawa v květnu, kdy se zboží vyprodalo za dva dny a hračky se pak přeprodávaly za až 100 dolarů.