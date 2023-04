V delfíním mase je příliš rtuti. Japonští aktivisté žádají zákaz jeho prodeje

Nezisková organizace Action for Dolphins (AFD) se tento měsíc obrátila na japonskou policii ve věci delfíního masa. To se už léta dá běžně sehnat na tamějších e-shopech nebo v obchodních řetězcích. Právě to se mnozí bojovníci za ochranu přírody snaží změnit. Aktivisté si rovněž nechali zpracovat testy, podle nichž má prodávané delfíní maso v sobě až 100krát víc rtuti, než japonská vláda povoluje.