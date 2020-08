V Japonsku docházejí čísla kreditek. Může za to virus i boom online nákupů

11:18 , aktualizováno 11:18

Epidemie koronaviru a s ní spojený nárůst obliby bezhotovostního placení způsobily, že v Japonsku se nedostává čísel kreditních karet. Tamní úřady proto uvažují o možnosti přidat k šestnáctimístnému číslu karty ještě sedmnáctou číslici. Náklady na takové opatření by však vystoupaly do milionů jenů a vypadá to, že by je museli pokrýt sami uživatelé karet.