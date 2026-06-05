Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu navrhlo v revidovaném návrhu směrnice pro jadernou energetiku nahradit až pět jaderných elektráren a v následujícím desetiletí až dalších devět, píše agentura Bloomberg.
Japonsko se po odstavení všech jaderných elektráren po havárii ve Fukušimě v roce 2011 postupně vrací k využívání atomové energie. Dosud znovu uvedlo do provozu přibližně polovinu z asi 30 komerčně využitelných reaktorů. Obnovený zájem o jadernou energetiku podporuje zejména rozmach umělé inteligence, který zvyšuje spotřebu elektřiny, a také snaha o snižování emisí.
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„Podmínky pro jadernou energetiku se výrazně změnily, a to v důsledku očekávaného růstu poptávky po elektřině spojeného s urychlením digitální a zelené transformace,“ uvedlo ministerstvo v dokumentu k návrhu. Dodalo, že rostoucí důraz na energetickou bezpečnost v době narůstajících geopolitických rizik, včetně situace na Blízkém východě, zvyšuje význam stabilních dodávek energie.
Podle ministerstva bude Japonsko potřebovat do 40. let nahradit dva až pět reaktorů, aby si zajistilo jaderný výkon v rozsahu přibližně 2,2 až 5,5 gigawattu. Do 50. let bude zapotřebí 11 až 14 reaktorů, aby celkový instalovaný výkon dosáhl 12,7 až 16 gigawattů.