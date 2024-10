Japonci restartují jadernou elektrárnu na ostrově Honšú. Odpočívala dvanáct let

Obnovení provozu jaderné elektrárny Šimane souvisí s přístupem tamní politické garnitury, která se rozhodla vrátit k jádru coby klíčovému a bezemisnímu energetickému zdroji. Asijská země navíc už nechce dovážet drahá paliva ze zahraničí. Již na konci roku 2023 proto Japonsko opětovně zahájilo provoz dalších 13 reaktorů, píše agentura Bloomberg.

Jadernou elektrárnu Šimane provozuje energetická společnost Chugoku Electric Power. Počítá s tím, že do konce letošního roku se podaří připojit k síti i druhý jaderný blok. Obnovení provozu pomůže mimo jiné k tomu, aby Japonsko úspěšně zredukovalo svou závislost na fosilních palivech, které negativně přispívají ke globálnímu oteplování.

Odpor místních

Před japonskou vládou a tamními firmami je ale na cestě k jadernému cíli ještě hodně práce. Politici narážejí na přísné právní předpisy a také na odpor mnoha japonských obyvatel. Ti se obávají podobného scénáře jako z roku 2012. I proto stále zůstává většina z celkových 33 provozuschopných reaktorů na japonském území stále mimo provoz.

Jaderná elektrárna Šimane (15. října 2024).

Původní japonské plány počítaly s tím, že Šimane bude plně obnovena již během letošního srpna. Její provozoval ale tyto plány odložil zejména kvůli nutným pracím na zajištění celkové bezpečnosti provozu.

Japonsko již několik let vydává na dovoz uhlí, zkapalněného zemního plynu a dalších fosilních zdrojů obrovské peněžní prostředky, což se vládě nelíbí. Jen loni země za dovoz energetických zdrojů zaplatila přibližně 27 bilionů jenů (asi 3,92 bilionu korun), to je víc, než vydělá na exportu aut do zahraničí. Na dovoz fosilních zdrojů ze zahraničí se Japonsko z pohledu výroby elektřiny aktuálně spoléhá asi ze sedmdesáti procent.

Japonsko usiluje o levnou energii

Nová japonská energetická strategie nyní hovoří o tom, že podíl atomové energie na energetickém mixu země by se měl do roku 2030 zvýšit až na 50 procent. Zájem o jádro roste i s tím, že se země uchází o přízeň výrobce čipů a datových center, které pracují s umělou inteligencí. Všechna tato odvětví jsou ale velmi náročná na energii, uzavírá Bloomberg.