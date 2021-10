Desetiletí se tam ceny nehýbaly. Inflace zasáhla i Japonsko, zdraží káva i maso

Mohutné zdražování v posledních týdnech dorazilo už i do Japonska. Do země, kde se ceny řady spotřebních artiklů již několik desetiletí téměř nezměnily. Japonské spotřebitele i podniky trápí skokový nárůst cen, a to hlavně u potravin. Cena kávy nebo hovězího masa tu v poslední době stoupla o několik procent.