Řekni to ikonou. Výrobce her vrací do hry pagery, slova ale nepoužívají

Není neobvyklé, že moderní komunikační technologie a zejména sociální média jsou dvousečnou zbraní. Snadnost a rychlost, s jakou lze dnes posílat zprávy komukoli na světě, umožňuje lidem navazovat a udržovat kontakty, které by jinak nemohli navázat. Technologie však také mohou snižovat sociální bariéry, které by jinak pomohly odizolovat takové lidi, s nimiž by raději ve spojení nebyli. Výsledkem pak mohou být obtěžující zprávy, které jsou nepříjemné nebo dokonce traumatizující, píše list Japan Today.

Ačkoli se pravděpodobně nenajde příliš mnoho těch, kteří by tvrdili, že je na čase vrátit se až k ručně psaným dopisům a telefonátům z pevné linky, spousta lidí touží po nějaké šťastné střední cestě, pokud jde o technologie pro mezilidskou komunikaci. Společnost Sega si myslí, že má odpověď: vrátit na scénu pagery, ale s několika zábavnými novinkami.

Nové pagery Sega neumožňují zadávání textu, mají naopak poměrně přísný limit na délku zprávy. Namísto řady slov tak Emojam umožňuje posílat pouze řetězce emoji. Zařízení obsahuje více než 1 100 předinstalovaných znaků a v jedné zprávě jich lze poslat až deset.

Záměrem je povzbudit uživatele, aby věnovali více pozornosti tvorbě a dešifrování zpráv, a přispět tak k posílení vazeb mezi přáteli tak, že budou zvažovat, jak pohled a emoce toho druhého ovlivňují jejich interpretaci obrázků. K dispozici je také funkce, která dovolí lidem kombinovat dva emoji a vytvořit až 300 nových symbolů.

Vzájemný dotyk nutný

Ačkoli Emojam odesílá zprávy prostřednictvím sítí wifi, není to zařízení s běžným připojením k internetu. Skupinové chaty jsou omezeny na pouhých pět uživatelů. Seznam přátel nutný k odesílání a přijímání zpráv má maximálně 100 lidí. To je dostatečně velký počet pro primární sociální okruh kohokoli, ale dostatečně malý na to, aby eliminoval méně prověřené osoby, s nimiž by výměna zpráv mohla duševnímu zdraví uživatelů spíše uškodit než prospět.

Stejně tak registrace přátel vyžaduje vzájemný fyzický dotek přístrojů, což eliminuje anonymitu běžných sociálních sítí a online obtěžování. Požadavek fyzického setkání v reálném životě znamená slušnější a zodpovědnější komunikaci než s úplně cizí osobou.

Jak je z propagačních obrázků firmy patrné, Sega výrobek cílí na děti, přičemž mnohá omezení týkající se toho, jaké zprávy lze posílat a komu je lze posílat, jsou zavedena proto, aby firma uklidnila rodiče. Pro všechny dospělé, kteří vyrůstali v dobách s méně intenzivní komunikační kulturou, je však pravděpodobně tento koncept nostalgicky přitažlivý, píše japonský portál.

Emojam se začne prodávat 10. prosince 2024 za doporučenou maloobchodní cenu 7 150 jenů (asi 1 200 Kč), předobjednávky jsou již možné na japonském Amazonu.