Japonci účtují turistům vyšší ceny. Má to svou logiku, vysvětlují odborníci

Hrad Himedži leží v prefektuře Hjógo asi sto kilometrů západně od Ósaky. Je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vstupné pro návštěvníky starší 18 let na oblíbenou turistickou atrakci v současné době činí 1 000 jenů, tedy zhruba 180 Kč. Na nedělní tiskové konferenci však Hidejasu Kjomoto, starosta stejnojmenného města, navrhl, aby cizinci platili šestkrát víc než Japonci. Jeho cílem je věnovat vydělané peníze na údržbu hradu.

Turistické poplatky na mnoha nových místech nejsou v Japonsku žádnou novinkou. Příplatky účtované zahraničním návštěvníkům jsou často zahrnuty v hotelových účtech či se skrývají jako vízové poplatky. V bohatém Japonsku, kde jen za posledních pět let ztratil jen vůči dolaru více než 40procent své hodnoty, to však ještě donedávna byla neobvyklá politika, píše list The Washington Post.

Dvojí ceny jako běžná praxe

Nejenom veřejní činitelé nyní navrhují dvojí ceny pro turisty a místní. Někteří majitelé soukromých podniků tuto praxi prosazují již delší dobu. Například restaurace s mořskými plody v Tokiu si minulý měsíc vysloužila nebývalý zájem místních médií poté, co se rozhodla účtovat cizincům přirážku 1 000 jenů (asi 180 Kč) za menu.

Problém netkví v tom, že turisté tu mohou utratit více, ale že jich je tolik. Japonsko se potýká s problémy s nárůstem počtu turistů už od covidu, po němž zemi v roce 2023 navštívilo bezprecedentních 25 milionů turistů, píše list. To bezesporu zatěžuje místní obyvatele a jejich každodenní život.

„Pokud byste chtěli, aby každý turista platil svůj spravedlivý díl bez ohledu na to, odkud pochází, mohl by zde zaznít argument, že třeba Američané by rozhodně měli platit více než Japonci,“ vysvětlil Dan McCole z michiganské státní univerzity. Ale než vyčlenit pouze Američany nebo mít pro každou měnu jiný kurs, je podle něj jednodušší snížit cenu rezidentům.

Zahraniční turisté tvořili roce 2023 třetinu z 1,48 milionu návštěvníků hradu Himedži, uvedl místní list Jomiuri Šimbun. To je podle něj dosud nejvíce v historii. „Když se zvýší návštěvnost kulturní nebo přírodní lokality, je třeba ji obnovovat a spravovat,“ dodal McCole. Tyto lokality pak často zvyšují poplatky, aby snížily návštěvnost, anebo vynakládají peníze na investice, které zvýší kapacitu lokality.

„Na zavedení vyššího vstupného pro zahraniční turisty lze nahlížet i z hlediska sociální udržitelnosti. Za prvé, hrad má pro místní obyvatele kulturní hodnotu a měl by jim být tam umožněn přístup,“ uvedla Linda Ostiová z bangorské univerzity ve Walesu. Zadruhé to podle ní lze vnímat i z ekonomického hlediska. Kulturní památky často udržují místní úřady z veřejných peněz získaných z daní uvalených na obyvatele. „V jistém smyslu tedy místní za údržbu budovy nebo kulturního statku již zaplatili. Neměli by platit dvakrát,“ vysvětluje.

Turista je bohatší

Hodnota japonského jenu ve srovnání s dolarem za posledních deset let klesla. Proto restauratér Šogo Jonemicu, který v dubnu otevřel v Tokiu restauraci Tamatebako, také účtuje cizincům více. Minulý měsíc místním médiím vysvětlil, že Japoncům za menu „all-you-can-eat“ z mořských plodů počítá 5 980 jenů (1 000 Kč), zatímco cizinci zaplatí 6 980 jenů (1 200 Kč). „Vzhledem k nákladům nemáme jinou možnost než cizincům účtovat víc,“ vysvětlil listu Nikkei Asia.

Zatímco kurs jenu může sehrávat ve dvojích cenách svoji nezanedbatelnou úlohu, docent ekonomie na bangorské univerzitě a spoluautor článku o turistických daních Rhys ap Gwilym se domnívá, že svou roli hraje i sociální a ekonomický profil turistů. „Zahraniční návštěvník pravděpodobně již utratil spoustu peněz za cestování a je nejspíš bohatší než průměrný místní. A za druhé, možná se také do Japonska vydává na svou životní cestu, takže je méně citlivý ceny,“ vysvětlil. To jsou podle něj dva dostatečné důvody, proč japonské firmy budou nahlížet na turisty jako na někoho, komu vyšší ceny vadit nebudou.

„V minulosti se při stanovování turistických poplatků přemýšlelo o tom, kolik peněz lze návštěvníkům účtovat, aniž by o ně města přišla. Nyní mnoha místům nejenže nevadí, že o ně přijdou, ale vybírají poplatky od návštěvníků, aby jich přicházelo méně,“ řekl McCole. To je podle něj na problematice nové.

„Obyvatelé některých destinací nyní vážně zpochybňují filozofii ,více znamená lépe‘, uzavírá odborník z michiganské státní univerzity podle listu The Washington Post.