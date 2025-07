Cestovní ruch roste rychleji než kdy dřív. Výzkum společnosti Boston Consulting Group odhaduje, že výdaje spotřebitelů na volnočasové cestování se do roku 2040 ztrojnásobí, a to z pěti bilionů dolarů...

Nabídka zájezdů na poslední chvíli, takzvaných last minute, toto léto meziročně stoupla asi o 12 procent. Důvodem je mírný pokles zájmu o nabídky v předprodeji a větší kapacita cestovních kanceláří,...

V Šanghaji se v sobotu návštěvníkům otevřel zábavní park Legoland, který je prvním v Číně. Napsala to agentura AP, podle níž je šanghajský resort, který vznikl z 85 milionů kostek Lega, jedním z nyní...

Öresundský most slaví. I po čtvrt století je nejdelším svého druhu v Evropě

Jedna z nejikoničtějších evropských dopravních staveb – Öresundský most – slaví pětadvacet let. Konstrukci spojující Švédsko a Dánsko tvoří most, tunel a umělý ostrov slavnostně otevřeli 1. července...