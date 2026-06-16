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Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše za 31 let

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  6:44
Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Úroky v zemi jsou tak nejvyšší za posledních 31 let. Banka tak reaguje na rostoucí riziko inflace způsobené vysokými cenami ropy a slabý jen. Uvedla to banka v úterní tiskové zprávě.
Japonský jen.

Japonský jen. | foto: Profimedia.cz

Japonská premiérka Sanae Takaičiová za Liberálně demokratickou stranu funkci...
Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...
Prezident Donald Trump hovoří s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou v Oválné...
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová si...
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Úterní zvýšení sazeb je první od prosince. BOJ na předchozích třech zasedáních udržovala základní sazbu na stejné úrovni. Proti zvýšení úroků byl v úterý pouze jeden z osmi členů měnového výboru.

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BOJ se připojila k dalším centrálním bankám, včetně Evropské centrální banky (ECB), které přecházejí k restriktivnější měnové politice kvůli boji proti inflaci. Očekává se, že americká centrální banka (Fed) nechá ve středu základní úrokovou sazbu beze změny, stále více analytiků však předpovídá, že dalším krokem Fedu bude spíše zvýšení než snížení sazeb, upozornila agentura Reuters.

Konflikt na Blízkém východě zkomplikoval rozhodování japonské centrální banky, protože růst cen ropy zvyšuje inflační tlaky, zároveň však zatěžuje ekonomiku závislou na dovozu energií.

Přestože mírová dohoda mezi Spojenými státy a Íránem zmírnila obavy z dalšího růstu cen ve světě, velkoobchodní inflace v Japonsku v květnu vystoupila na tříleté maximum, což naznačuje, že firmy již promítají vyšší náklady na energie do cen svých výrobků a služeb.

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Analytici očekávají, že jádrová spotřebitelská inflace se později v letošním roce opět dostane nad dvouprocentní cíl japonské centrální banky. V posledních měsících ji pod tuto úroveň dočasně stlačily vládní dotace, jejichž cílem bylo zmírnit dopady vysokých cen energií na domácnosti. Analytici upozorňují, že také slabý jen, který zvyšuje ceny dováženého zboží a podporuje inflaci, bude na japonskou centrální banku nadále vyvíjet tlak, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb.

BOJ rovněž uvedla, že od dubna 2027 zpomalí tempo snižování nákupů japonských státních dluhopisů. Do března zachová současné tempo snižování o přibližně 200 miliard JPY (26 miliard Kč) každé čtvrtletí.

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BOJ v červenci 2024 rozhodla o omezení měsíčních nákupů státních dluhopisů jako součást postupného návratu k běžnější měnové politice po letech mimořádně uvolněných opatření. Zároveň uvedla, že v případě prudkého růstu výnosů dlouhodobých dluhopisů by mohla tyto nákupy znovu navýšit, aby stabilizovala trh.

Úterního zasedání se nezúčastnil guvernér Kazuo Ueda, který je v nemocnici.

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