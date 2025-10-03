Výpadek začal v pondělí a zastavil výrobu ve většině ze tří desítek továren společnosti Asahi v Japonsku. Incident úřady vyšetřují jako možný útok ransomwarem. Prodejci po celé zemi již obdrželi varování, že produkty pivovaru by mohly být nedostupné. Některé podniky zvažují přechod na jiné značky, píše agentura Bloomberg.
V prodejnách japonského potravinářského řetězce 7-Eleven visí oznámení, že dodávky nejoblíbenějšího piva v zemi byly pozastaveny, stejně jako dodávky limonády Mitsuya Cider a dalších produktů značky. Provozovatelé potravin řetězců Lawson a Familymart rovněž na situaci upozornili své zákazníky. Varovali, že produkty společnosti Asahi, která kromě piva nabízí také potraviny a jiné nápoje, by mohly být od pátku nedostupné.
Mělo se to předvídat
Narušení počítačové sítě stěžejního výrobce ukazuje, jak je Japonsko zranitelné vůči takovým útokům. Jakékoli dlouhodobé narušení může mít dalekosáhlé důsledky od výrobních hal až po regály v obchodech, a to vzhledem ke složitým logistickým a digitálním dodavatelským řetězcům v této zemi.
„Skutečnost, že tak velká společnost potřebuje k nápravě vzniklých škod tolik času, ukazuje, že její příprava byla nedostatečná,“ řekl Nobuo Miwa, zástupce ředitele bezpečnostní firmy S&J Corp. „To se dalo předvídat a měli se na to připravit,“ soudí.
Plzeňský Prazdroj má nového šéfa. Předtím vedl pivovar v Rumunsku
Společnost Asahi uvedla, že její dceřiné společnosti pozastavily zpracování objednávek, expedici a fungování call centra a že zatím není jasné, kdy bude možné systémy znovu zprovoznit. „Útok překonal obranu kancelářských systémů a pronikl i do logistického systému,“ řekl Miwa. „To znamená, že útočníci pronikli velmi hluboko – hlouběji, než očekávali.“
Doba potřebná k obnovení provozu systémů má negativní důsledky na akcie společnosti Asahi, které tento týden klesly o přibližně 12 procent. Značka se v zemi momentálně o zájem zákazníků přetahuje se společnostmi Kirin Holdings a Suntory Beverage & Food na vysoce konkurenčním a enormně nasyceném japonském trhu.
Asahi Group Holdings
je největší výrobce piva v Japonsku. Značka má klíčový podíl na japonském pivním trhu, zejména díky značce Asahi Super Dry, která je dlouhodobě nejoblíbenějším pivem v zemi.
Pivovar patří do „velké čtyřky“ japonských pivovarů (Asahi, Kirin, Suntory a Sapporo), přičemž právě Asahi vede v objemu prodeje.
Firma expandovala i globálně, koupila například evropské pivní značky Peroni, Grolsch anebo i český Pilsner Urquell.
Nízká kybernetická negramotnost
Podle národní policejní agentury bylo v první polovině roku 2025 v Japonsku nahlášeno 116 případů ransomwaru, což odpovídá šestiměsíčnímu rekordu z druhé poloviny roku 2022.
„Tento incident je varovným signálem, že i velké společnosti mohou napadnout hackeři,“ řekl David Suzuki, zakladatel poradenské firmy Kikutora.
Pokud by pivo Asahi zmizelo japonských z regálů, zvýšilo by to podle něj povědomí o kybernetické bezpečnosti v zemi, kde je kybernetická gramotnost u malých a středních podniků zásobujících drtivou většinu trhu stále nízká. „Nejde sice o život ohrožující situaci, ale průměrný spotřebitel si kvůli tomu uvědomí, co všechno se ho může týkat,“ uzavřel odborník podle Bloombergu.