Japonsko čelí nedostatku piva. Kybernetický útok paralyzoval největšího výrobce

Jan Dvořák
  11:24
Maloobchodníci v Japonsku varují zákazníky před možným nedostatkem piva značky Asahi. Výrobu a distribuci pivovaru totiž ochromil rozsáhlý kybernetický útok. Výrobce nemá žádný časový plán, kdy bude schopen obnovit provoz svých systémů. Narušení počítačové sítě stěžejního producenta ukazuje, jak je Japonsko zranitelné vůči takovým útokům.
Plechovky piva Asahi v regálu supermarketu v Jokohamě (3. října 2025)

Plechovky piva Asahi v regálu supermarketu v Jokohamě (3. října 2025) | foto: ČTK

Tokijský billboard na nejpopulárnější pivo Japonka Asahi Super Dry (11. června...
Sídlo Asahi Group od francouzského designéra Philippa Starcka patří mezi...
Půllitr načepovaného piva Asahi Super Dry v Restauraci Kušijaki Tosaka v Tokiu...
Prázdný keg piva Asahi Super Dry před restaurací Kušijaki Tosaka v Tokiu (3....
6 fotografií

Výpadek začal v pondělí a zastavil výrobu ve většině ze tří desítek továren společnosti Asahi v Japonsku. Incident úřady vyšetřují jako možný útok ransomwarem. Prodejci po celé zemi již obdrželi varování, že produkty pivovaru by mohly být nedostupné. Některé podniky zvažují přechod na jiné značky, píše agentura Bloomberg.

V prodejnách japonského potravinářského řetězce 7-Eleven visí oznámení, že dodávky nejoblíbenějšího piva v zemi byly pozastaveny, stejně jako dodávky limonády Mitsuya Cider a dalších produktů značky. Provozovatelé potravin řetězců Lawson a Familymart rovněž na situaci upozornili své zákazníky. Varovali, že produkty společnosti Asahi, která kromě piva nabízí také potraviny a jiné nápoje, by mohly být od pátku nedostupné.

Mělo se to předvídat

Narušení počítačové sítě stěžejního výrobce ukazuje, jak je Japonsko zranitelné vůči takovým útokům. Jakékoli dlouhodobé narušení může mít dalekosáhlé důsledky od výrobních hal až po regály v obchodech, a to vzhledem ke složitým logistickým a digitálním dodavatelským řetězcům v této zemi.

„Skutečnost, že tak velká společnost potřebuje k nápravě vzniklých škod tolik času, ukazuje, že její příprava byla nedostatečná,“ řekl Nobuo Miwa, zástupce ředitele bezpečnostní firmy S&J Corp. „To se dalo předvídat a měli se na to připravit,“ soudí.

Plzeňský Prazdroj má nového šéfa. Předtím vedl pivovar v Rumunsku

Společnost Asahi uvedla, že její dceřiné společnosti pozastavily zpracování objednávek, expedici a fungování call centra a že zatím není jasné, kdy bude možné systémy znovu zprovoznit. „Útok překonal obranu kancelářských systémů a pronikl i do logistického systému,“ řekl Miwa. „To znamená, že útočníci pronikli velmi hluboko – hlouběji, než očekávali.“

Doba potřebná k obnovení provozu systémů má negativní důsledky na akcie společnosti Asahi, které tento týden klesly o přibližně 12 procent. Značka se v zemi momentálně o zájem zákazníků přetahuje se společnostmi Kirin Holdings a Suntory Beverage & Food na vysoce konkurenčním a enormně nasyceném japonském trhu.

Asahi Group Holdings

je největší výrobce piva v Japonsku. Značka má klíčový podíl na japonském pivním trhu, zejména díky značce Asahi Super Dry, která je dlouhodobě nejoblíbenějším pivem v zemi.

Pivovar patří do „velké čtyřky“ japonských pivovarů (Asahi, Kirin, Suntory a Sapporo), přičemž právě Asahi vede v objemu prodeje.

Firma expandovala i globálně, koupila například evropské pivní značky Peroni, Grolsch anebo i český Pilsner Urquell.

Nízká kybernetická negramotnost

Podle národní policejní agentury bylo v první polovině roku 2025 v Japonsku nahlášeno 116 případů ransomwaru, což odpovídá šestiměsíčnímu rekordu z druhé poloviny roku 2022.

„Tento incident je varovným signálem, že i velké společnosti mohou napadnout hackeři,“ řekl David Suzuki, zakladatel poradenské firmy Kikutora.

Pokud by pivo Asahi zmizelo japonských z regálů, zvýšilo by to podle něj povědomí o kybernetické bezpečnosti v zemi, kde je kybernetická gramotnost u malých a středních podniků zásobujících drtivou většinu trhu stále nízká. „Nejde sice o život ohrožující situaci, ale průměrný spotřebitel si kvůli tomu uvědomí, co všechno se ho může týkat,“ uzavřel odborník podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

Japonsko čelí nedostatku piva. Kybernetický útok paralyzoval největšího výrobce

Maloobchodníci v Japonsku varují zákazníky před možným nedostatkem piva značky Asahi. Výrobu a distribuci pivovaru totiž ochromil rozsáhlý kybernetický útok. Výrobce nemá žádný časový plán, kdy bude...

3. října 2025  11:24

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně

Nové vlakové soupravy, které budou cestující po roce 2028 vozit na tratích z Prahy do Plzně a dále do Chebu nebo do Klatov, prochází sérií aerodynamických testů. Ve výzkumném ústavu VZLU Aerospace v...

3. října 2025  9:59

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Monitoring eroze půdy se nejspíš moc nezlepší, pravidla se stále mění

Ačkoliv ministr zemědělství Marek Výborný opakovaně uvádí, že v monitoringu eroze končí jenom zlomek případů, vyhláška, kterou připravil Státní pozemkový úřad (SPÚ), příliš změn nepřinese. I nadále...

3. října 2025

AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní....

2. října 2025  21:09

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

2. října 2025

Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

Asijský internetový prodejce rychlé módy Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenných obchod. Bude v Paříži v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech...

2. října 2025

Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto...

2. října 2025  16:22

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.