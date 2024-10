Do nekonečna a ještě dál! Firma představila hi-tech hračku Buzze Rakeťáka

Po třech letech vývoje přivádí japonská společnosti Robosen k životu nejnovější verzi hračky oblíbené postavy z neméně oblíbeného filmu. Výrobce uvádí, že tento 40 cm vysoký Buzz je vyroben z více než 3 000 dílů, má v sobě 75 mikročipů a 23 servomotorů. Aby mohl hýbat očima i ústy, používá jako vůbec první mikroservomotory.

„Když jsem Rakeťáka vytáhla z krabice, okamžitě mě zaujal neuvěřitelný důraz na detail. Všechno od vzhledu a zvuku až po pohyby bylo vytvořeno autenticky, přesně jak to dělá Buzz ve filmech,“ říká redaktorka Bridget Careyová z listu CNet, která již měla možnost si novou hračku vyzkoušet.

Po stisknutí modrého tlačítka na Buzzově skafandru se cyklicky zobrazí vybraný počet filmových hlášek a animací. Zelená barva přiměje Buzze, aby předvedl své španělské hlášky z filmu Toy Story 3. Červené tlačítko spustí jiný další zvuky z jeho fonotéky, stejně jako by je zažil jeho majitel Andy.

„Buzz chodí a mluví přesně jako postava ve filmu, na můj povel dokonce vystřelí svůj standardní náramkový laser,“ nešetří nadšením Careyová. Postavu lze i programovat prostřednictvím aplikace v telefonu nebo webové aplikace. Ta navíc slouží jako dálkové ovládání a nástroj pro výuku programování, takže majitel hračky může vytvářet další animace k různým filmovým hláškám.

S Buzzem lze komunikovat několika různými způsoby. K dispozici je asi 30 hlasových příkazů, které spouštějí různé momenty z filmových citací. Když majitel vysloví slova probuzení „Hej, Buzzi“ on odpoví: „Rozumím“ a pak čeká na další hlasový příkaz. Řekněte například „Do nekonečna“, abyste vyvolali jeho hrdinskou hlášku „Do nekonečna a ještě dál!“. Nebo řekněte: „Naskenuj terén“ a on zvedne zápěstí ke skenování a zároveň přehraje svůj citát o tom, že nenašel žádné známky inteligentního života.

Úspěšní Transformers

Největšími hity společnosti Robosen byly dosud série robotů Transformers, kteří chodí, mluví, tančí a především se proměňují v automobily. Buzz Rakeťák je však významnou součástí populární kultury již od roku 1995, kdy měl premiéru první film Toy Story: Příběh hraček. „Vyrůstala jsem na filmech promítaných v kinech a vlastnila jsem repliky hraček. Teď jsem tady s vlastními dětmi, které filmy znají, a stojím tváří v tvář skutečnému příkladu toho, jak dnešní robotika dokáže oživit filmovou postavu. O něčem tak detailním si Andy mohl nechat jen zdát,“ hodnotí redaktorka.

Hrát si s Buzzem je podle ní jako mít doma animatronickou figurku z atrakce v Disney Worldu. „Až na to, že není přišroubovaná a může chodit po mém stole a dělat, co jí přikážu. To znamená, že také stojí tolik co pět vstupenek do zábavního parku Disney. Berte Buzze jako sběratelský kousek, který je zároveň prémiovým programovatelným robotem,“ uzavírá recenzi Careyová.

Pro ty, kteří si chtějí pořídit novou robotickou akční figurku od společnosti Robosen pořídit, je k dispozici k předobjednání u společnosti Disney za cenu 599 amerických dolarů (13 500 Kč). V době vzniku tohoto článku se plánovalo, že bude k dispozici 11. listopadu 2024.