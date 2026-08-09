Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Japonsko obhajuje rekordní zbrojení. Investice mají nastartovat ekonomiku

Autor:
  15:00
Japonská premiérka Sanae Takaičiová (10. července 2026)

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (10. července 2026) | foto: ČTK

Japonská premiérka Sanae Takaičiová na mimořádného zasedání parlamentu v dolní...
Japonská premiérka Sanae Takaičiová na mimořádného zasedání parlamentu v dolní...
Japonská premiérka Sanae Takaičiová za Liberálně demokratickou stranu funkci...
Japonská premiérka Sanae Takaičiová se účastní mimořádného zasedání parlamentu,...
6 fotografií
Japonská vláda hledá přesvědčivé argumenty, jak obhájit stále rostoucí výdaje na obranu. Vedle hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje stále častěji poukazuje také na to, co mohou tyto výdaje přinést tamním firmám a tím i celé japonské ekonomice. Argumentuje i rozhýbáním průmyslu.

Nový pohled na sektor obrany se promítl i do poslední výroční zprávy japonského ministerstva obrany. Z dokumentu vyplývá, že Japonsko chce do budoucna při vývoji zbraní více podporovat startupy a zapojit firmy, které dosud s armádou téměř nespolupracovaly, píše agentura Reuters.

Rejdiště ruských špehů, hrozbou je i Čína. Japonsko buduje novou tajnou službu

Tokio si od nového přístupu slibuje rychlejší vývoj, nižší náklady a lepší využití technologií, které pro potřeby armády vzniknou. „Investice do obrany prospívají širší ekonomice i každodennímu životu lidí,“ uvádí materiál japonského ministerstva.

Impuls i pro výzkum či vývoz

Výroční zpráva japonského ministerstva obrany 2026

Vládní kabinet prezentuje rostoucí vojenské výdaje také jako impuls pro výzkum, výrobu, zaměstnanost a budoucí export. Změna v komunikaci je patrná už na obálce výroční zprávy.

Místo raket, tanků či vojenských symbolů se na ní objevuje kresba ve stylu anime, která zachycuje rodinu v moderním a technologicky vyspělém městě. Ministerstvo tím chce podle svých slov ukázat budoucnost, v níž bezpečnost a hospodářská prosperita kráčejí ruku v ruce.

Japonská společnost je kvůli zkušenosti z druhé světové války k rozšiřování armádního sektoru dlouhodobě citlivá. Tamní vláda proto veřejnosti vysvětluje jeho možný přínos pro domácí průmysl a životní úroveň.

Výdaje na obranu budou prioritou, vzkázal šéf NATO. Česku hrozí propad

Čína jako hrozba č. 1

Za největší strategickou hrozbu považuje Tokio již několik let Čínu. Obává se především možného konfliktu kolem Tchaj-wanu, který by mohl ochromit klíčové obchodní trasy, narušit dodávky energií a v krajním případě přímo ohrozit i japonské území.

Peking tento japonský pohled odmítá. „Dokument je plný nepravdivých tvrzení a zveličuje takzvanou čínskou hrozbu,“ prohlásil pro Reuters mluvčí čínského ministerstva obrany Čchen Si s tím, že Japonsko podle něj využívá napětí v regionu jako záminku k postupnému oslabování omezení, která přijalo po druhé světové válce

Při pohledu na čísla je patrné, že Japonsko zahájilo největší obranné investice od konce druhé světové války. Výdaje stouply přibližně na dvě procenta hrubého domácího produktu. Peníze směřují především do střel s dosahem přes tisíc kilometrů, protivzdušné obrany a bezpilotních dronů.

Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

Otázkou zůstává, kdo celý účet zaplatí. Kabinet prosadil rekordní rozpočet ve výši 122,3 bilionu jenů (zhruba 15,8 bilionu korun) na rok končící v březnu 2027 a následně přidal balík za 3,1 bilionu jenů (asi 401 miliard korun) na pomoc japonským domácnostem a firmám s drahými energiemi. Premiérka Sanae Takaičiová zatím jasně neřekla, z jakých zdrojů chce další růst výdajů na obranu financovat, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví

Premium
Markéta Jakoubková

Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Místo lidí roboti. Britské sklady mají rozhýbat čínští šikulové

Čínští roboti v Británii pomáhají ve skladech. (28. srpna 2024)

Velká Británie chce řešit nízký růst produktivity nasazením čínských robotů do skladů. Tyto technologie dnes pomáhají s přepravou, ale brzy mají zvládat i manipulaci a balení. Velký potenciál v...

9. srpna 2026

Japonsko obhajuje rekordní zbrojení. Investice mají nastartovat ekonomiku

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (10. července 2026)

Japonská vláda hledá přesvědčivé argumenty, jak obhájit stále rostoucí výdaje na obranu. Vedle hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje stále častěji poukazuje také na to, co mohou tyto výdaje...

9. srpna 2026

Louis Vuitton mezi mangy míří poprvé do Evropy. Jeho domovem je Tchaj-wan

Balená manga Irwin v ovocnářském podniku v tchajwanském Taichungu (1. července...

Tchaj-wan je známý především jako světová velmoc ve výrobě čipů. Nyní ale zkouší Evropu oslovit také svou zemědělskou produkcí. Do Francie a Velké Británie zamířila prémiová manga, která si podle...

9. srpna 2026

„Shhhhkoda!“ Reklama učí Brity, jak správně vyslovovat název české značky

„Shhhhkoda!“ Reklama na Škodovku učí Brity vyslovovat český název

Rozumět si s britským publikem vyžaduje občas i malé lingvistické cvičení. Automobilka Škoda Auto v nové reklamní kampani pro Velkou Británii učí tamní zákazníky správně vyslovovat počáteční hlásku...

9. srpna 2026  10:41

Po hurikánu zůstaly jen trosky. Plyn pro Evropu teď Louisianě přináší miliardy

Závod na zkapalněný zemní plyn Sabine Pass, který vlastní společnost Cheniere...

Ještě před dvaceti lety připomínala oblast Cameron Parish na pobřeží americké Louisiany válečnou zónu. Hurikán Rita zde v roce 2005 zničil nebo vážně poškodil přes 90 procent zástavby. Škody dosáhly...

9. srpna 2026

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

9. srpna 2026

Severský premiant strádá. Proč má Finsko nejvyšší nezaměstnanost v celé EU

ilustrační snímek

Pohled na žebříček zemí Evropské unie s nejvyšší nezaměstnaností může překvapit. V květnu na jeho vrcholu podle Eurostatu stanulo Finsko, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 10,6 procenta a roste už...

9. srpna 2026

Indie chce mezi jahodové velmoci, sází na vědu a moderní způsob pěstování

Indická společnost Tara Farm Fresh je známá především pěstováním jahod.

Jahody se v západní Indii staly symbolem střetu tradičního zemědělství s moderními technologiemi. Pěstitelé hledají cestu, jak omezit ztráty, zvýšit výnosy a zbavit se závislosti na zahraničních...

8. srpna 2026

Americká firma bez povolení vrtá v Grónsku. S anexí to nesouvisí, tvrdí

Pobřeží Jameson Land v Grónsku (30. srpna 2019)

Grónsko varovalo americkou firmu Greenland Energy, která se bez povolení chystá provádět průzkumné vrty na největším ostrově světa. Grónsko je součástí Dánského království a americký prezident Donald...

8. srpna 2026  15:43

I malá sladkost dokáže hodně. New York zaplavují obchody s cukrovinkami

Zákazníci v kalifornském obchodě se sladkostmi 14. prosince 2023

Ekonomická nejistota mění nákupní chování Američanů. Zatímco za větší radosti utrácejí méně, sladkostem se nevyhýbají. Levné pochutiny jim totiž poskytují malý luxus, který si mohou dovolit i v...

8. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ovce mezi solárními panely. V Texasu pomáhají udržovat velké energetické projekty

Ovce na texaské solární farmě společnosti SB Energy (17. prosince 2024)

Agrovoltaika, včetně pastvy ovcí na velkých solárních farmách, získává v americkém Texasu na popularitě. Smyslem je zachránit obdělávanou půdu a poskytnout tamním rančerům a farmářům nezbytný příjem,...

8. srpna 2026

Nákupy i zásilky na jednom místě. Výdejní boxy u supermarketů bodují

Zákazníci Billy v Mikulově mají výdejní boxy přímo u prrodejny. (17. června...

Výdejní boxy u prodejen potravin patří podle jejich provozovatelů k nejvytíženějším. Lidé je totiž mohou využít při pravidelném nákupu. Opačně fungují boxy u hobby marketů, kam zákazníci míří méně...

8. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.