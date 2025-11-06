Na tokijském letišti zkoušejí robotickou kočku. Obsluhuje v obchodu

  21:32
Na letišti Narita u Tokia začal fungovat obchod se suvenýry, kde zákazníky obsluhuje robot připomínající kočku. Projekt má ověřit, zda by podobní roboti mohli pomoci řešit nedostatek pracovníků v Japonsku, které čelí rychlému stárnutí populace. Experiment spustili provozovatelé letiště ve spolupráci s technologickou firmou.
Robotická kočka obsluhuje zákazníky v obchodě se suvenýry na letišti Narita u Tokia. Projekt má otestovat využití robotů v době rostoucího nedostatku pracovních sil v Japonsku ( 21. října 2025)

Experiment, který je prvním svého druhu v Japonsku, začal minulý měsíc a je společným projektem letiště a výzkumného ústavu Nomura. Pokračovat bude do 15. prosince v terminálu číslo tři pro vnitrostátní lety.

V obchodě nazvaném Pickru si zákazník na dotykovém panelu vybere zboží a zaplatí ho. Robot poté vybere danou položku a svým ocasem, na němž má přísavku, ji přenese do prostoru, kde si ji zákazník může odebrat. Obchod prodává 12 druhů oblíbených jedlých suvenýrů včetně sladkých koláčků hijoko ve tvaru malých kuřátek.

Podle ústavu Nomura služba eliminuje obavy z krádeží v obchodech, protože zákazníci nemají přímý přístup ke zboží. Navíc by počáteční investiční náklady na obchody s robotickou obsluhou byly nižší než u bezobslužného obchodu, protože by nebylo nutné instalovat bezpečnostní kamery.

„Doufáme, že tento systém vyřeší problém nedostatku pracovních sil v souvislosti s poklesem počtu obyvatel v produktivním věku,“ řekl Keničiró Hiroto, který měl na starosti vývoj systému.

