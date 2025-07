jla Jiří Lacina Autor:

V japonském burzovním prostředí za posledních osm let vyrostla firma, která se specializuje na údržbu výtahů. To by na první pohled nebylo příliš zvláštní. Zaujme ale strategie, díky které se firmě masivně podařilo zhodnotit její akcie. Od vstupu na burzu v roce 2017 vyrostly o téměř 6 000 procent zejména díky skupování menších společností bez nástupců.