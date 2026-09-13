Po odstranění uzávěru mohou spotřebitelé oddělit vnější papírovou vrstvu od vnitřní lahve a vyhodit je odděleně jako spalitelný a plastový odpad. Ústav enologie a vinařství univerzity v Jamanaši, který prosazuje udržitelné vinařství, chce tento produkt uvést na trh příští rok.
„Nejde o technologii, která by zásadně měnila pravidla hry, ale změna nastává pouze díky souhrnu malých kroků,“ uvedl ředitel ústavu Šundži Suzuki. „Vzhledem k tomu, že výroba vína od pěstování až po přepravu produkuje velké množství oxidu uhličitého, jsou snahy o snížení emisí důležité,“ dodal.
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Suzuki, který poukázal na to, že i používání papíru má dopad na životní prostředí, řekl, že ústav neusiluje o masovou výrobu, ale že chce pouze rozšířit možnosti a poskytnout co nejvíce nástrojů.
Víno se do japonských obchodů s alkoholem obvykle dodává v kartonech po 12 lahvích, přísnější hmotnostní limity stanovené přepravními společnostmi v poslední době ale vedly k tomu, že u chlazených zásilek se musel počet lahví snížit na 11. Podle ústavu, který prověřil obaly v rámci jiného univerzitního projektu zabývajícího se pěstováním hroznů, výrobou vína a jeho prodejem, by efbottle mohla těmto omezením vyhovět.
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Hodnocení chuti a kvality prováděná v průběhu přibližně dvou let potvrdila, že láhev nemá na kvalitu vína vliv. Je však nutné provést další vylepšení, aby se zabránilo nafouknutí láhve v důsledku sekundárního kvašení zbytkového cukru ve sladkých vínech. Výzvou rovněž zůstává zakořeněná představa, že víno patří do skleněných lahví. Zástupci vinoték a vinařství, kteří ústav navštívili, podle Suzukiho poznamenali, že lahev se může navzdory své lehkosti a praktičnosti těžko prosadit.
Podle Tokušua Šigjoa, zástupce společnosti Fuji, která se na vývoji efbottle podílela, by poptávka po lahvích vzrostla zejména při venkovních akcích, jako je pozorování rozkvetlých sakur či sportovní události. Lahve by se podle něj ale také osvědčily jako dárek, protože celý jejich povrch lze barevně potisknout.