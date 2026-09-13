Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Japonská firma testuje novinku. Víno bude prodávat v lahvi z papíru

Autor: ,
  9:35

Fotogalerie2

Japonská firma vyvinula ekologické lahve z papíru. | foto: Fuji

Univerzita ve středním Japonsku zahájila testování papírovoplastové lahve na víno, která je zhruba o 30 procent lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku. Nejnovější "efbottle" díky úzké výlevce a charakteristickému zúžení v horní části na první pohled vypadá jako lahev na víno, ačkoli na dotek připomíná karton na mléko.

Po odstranění uzávěru mohou spotřebitelé oddělit vnější papírovou vrstvu od vnitřní lahve a vyhodit je odděleně jako spalitelný a plastový odpad. Ústav enologie a vinařství univerzity v Jamanaši, který prosazuje udržitelné vinařství, chce tento produkt uvést na trh příští rok.

„Nejde o technologii, která by zásadně měnila pravidla hry, ale změna nastává pouze díky souhrnu malých kroků,“ uvedl ředitel ústavu Šundži Suzuki. „Vzhledem k tomu, že výroba vína od pěstování až po přepravu produkuje velké množství oxidu uhličitého, jsou snahy o snížení emisí důležité,“ dodal.

6 tipů pro udržitelnější každodenní rozhodnutí. Často stačí změnit několik jednoduchých návyků

Suzuki, který poukázal na to, že i používání papíru má dopad na životní prostředí, řekl, že ústav neusiluje o masovou výrobu, ale že chce pouze rozšířit možnosti a poskytnout co nejvíce nástrojů.

Víno se do japonských obchodů s alkoholem obvykle dodává v kartonech po 12 lahvích, přísnější hmotnostní limity stanovené přepravními společnostmi v poslední době ale vedly k tomu, že u chlazených zásilek se musel počet lahví snížit na 11. Podle ústavu, který prověřil obaly v rámci jiného univerzitního projektu zabývajícího se pěstováním hroznů, výrobou vína a jeho prodejem, by efbottle mohla těmto omezením vyhovět.

Statisíce měsíčně a netransparentnost v neziskovce na sběr obalů vadí části akcionářů

Hodnocení chuti a kvality prováděná v průběhu přibližně dvou let potvrdila, že láhev nemá na kvalitu vína vliv. Je však nutné provést další vylepšení, aby se zabránilo nafouknutí láhve v důsledku sekundárního kvašení zbytkového cukru ve sladkých vínech. Výzvou rovněž zůstává zakořeněná představa, že víno patří do skleněných lahví. Zástupci vinoték a vinařství, kteří ústav navštívili, podle Suzukiho poznamenali, že lahev se může navzdory své lehkosti a praktičnosti těžko prosadit.

Podle Tokušua Šigjoa, zástupce společnosti Fuji, která se na vývoji efbottle podílela, by poptávka po lahvích vzrostla zejména při venkovních akcích, jako je pozorování rozkvetlých sakur či sportovní události. Lahve by se podle něj ale také osvědčily jako dárek, protože celý jejich povrch lze barevně potisknout.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

Japonská firma testuje novinku. Víno bude prodávat v lahvi z papíru

Japonská firma vyvinula ekologické lahve z papíru.

Univerzita ve středním Japonsku zahájila testování papírovoplastové lahve na víno, která je zhruba o 30 procent lehčí než skleněná, s cílem snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí....

13. září 2026  9:35

AI začíná rozhodovat také o povýšení. Firmy sledují, kdo ji skutečně používá

ilustrační snímek

Umělá inteligence už ve firmách nerozhoduje jen o tom, jak rychle zaměstnanec splní úkol. Stále častěji může ovlivnit i jeho odměnu nebo další kariérní postup. Některé velké společnosti proto...

13. září 2026

Osobních bankrotů loni ubylo. Může za to lepší situace domácností, říká analýza

ilustrační snímek

Soudy v ČR od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9 869 osobních bankrotů, meziročně je to pokles o osm procent. Soudy zároveň přijaly 10 121 návrhů na osobní bankrot, rovněž o osm procent méně než...

13. září 2026  7:28

Méně slivovice i meruňkovice. Letošní sezona v palírnách je kvůli suchu špatná

ilustrační snímek

Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství, málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich...

13. září 2026  7:17

Test tmavého pečiva: Zdravé, ale i plné soli či aditiv. Jedno dětem nedávejte

Premium
Test tmavého pečiva: Které je pro děti nejlepší a čemu se vyhnout?

Už je to tu zase, deset měsíců vymýšlení a příprav svačin. Do čeho tedy zabalit šunku nebo sýr, aby společně nejezdily do školy jenom na výlet a školáka zasytily na celé dopoledne? Redakce iDNES.cz...

13. září 2026

Kabelky přímo z jeskyně. Malá dílna na Santorini láká zákazníky z celého světa

Podnikatelka Iota Zaggleová (10. srpna 2026)

Iota Zaggleová prodává své ručně šité kožené výrobky v malém skalním výklenku na řeckém ostrově Santorini. Z nenápadného prostoru si během několika let vybudovala podnik s klientelou ve 34 zemích,...

13. září 2026

Lex Kratom jde na vládu. Novela obsahuje nejasnosti v regulaci nikotinových sáčků

nikotinové sáčky (ilustrační snímek)

Vláda bude v pondělí projednávat Lex Kratom, který zavádí několik vzájemně provázaných opatření, jejichž cílem je snížit dostupnost kratomu pro děti a mladé lidi. Do novely zákona ale na poslední...

12. září 2026

Američanům trh nebereme. Kanadské včelaře ohrožuje obchodní válka s USA

Ilustrační snímek

Kanadští včelaři zažívají mimořádně těžkou sezonu. Po vydatných deštích, které omezily aktivitu včel a snížily sklizeň medu, přišla další rána v podobě vysokých amerických cel na kanadský med....

12. září 2026

Česku po auditu Bruselu hrozí, že bude muset vrátit šest miliard na dotacích

Ve Zlínském kraji začaly žně (červenec 2023)

Evropská komise po skandálech s dotacemi v Řecku zadala v evropských státech řadu auditů, na základě čehož nyní má podle prvních výsledků ČR vracet do unijní kasy šest miliard korun. Ministerstvo...

12. září 2026  13:03

Cla ji zdražila, zájem přesto roste. Nerezová ocel vládne bytovému designu

nerez ocel interiér nábytek trend

Nerezová ocel se z ryze praktického materiálu mění v jeden z nejžádanějších prvků současného bydlení a designu. Přestože kvůli clům i rostoucím nákladům ve Spojených státech výrazně zdražila,...

12. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miliardový byznys na čtyřech tlapkách. Jak Wendy rozbila kočičí impérium Taylor Swift

Travis Kelce a pes Wendy na reklamni fotce (2026)

Popová ikona Taylor Swift a hvězda amerického fotbalu Travis Kelce definitivně stvrdili svůj status amerického „královského páru“ velkolepou svatbou. Zatímco veřejnost stále marně čeká na oficiální...

12. září 2026  11:12

Dětem vstup zakázán. Hotely určené pouze dospělým už nejsou okrajová záležitost

ilustrační snímek

Hotely určené pouze dospělým návštěvníkům se ze zpočátku okrajové nabídky postupně stávají standardem. Koncept vzešlý z přání cestovatelů strávit dovolenou v klidnějším prostředí se během doby...

12. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet