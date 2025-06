Tato velká černá kožená taška, která stála u zrodu jedné z nejslavnějších a nejdražších kabelek na světě, bude hlavním lákadlem dražby s názvem Módní ikony, uvedl aukční dům v prohlášení. Bude veřejně vystavena v Sotheby’s v New Yorku od 6. do 12. června a poté bude od 3. do 9. července k vidění v pařížských prostorách aukčního domu.

Tento historický, ručně vyrobený prototyp s vyrytými iniciálami J. B. má řadu charakteristických rysů, které jej činí jedinečným, včetně jeho velikosti, uzavřených kovových kroužků, neodnímatelného ramenního popruhu a integrovaných kleštiček na nehty.

Módní ikona a slavná britská herečka a zpěvačka Birkinová si zakládala na praktičnosti. Během letu z Paříže do Londýna si kdysi Birkinová postěžovala svému spolucestujícímu, že nemůže sehnat kabelku, která by jí jako mladé matce vyhovovala.

Tím spolucestujícím nebyl nikdo jiný než Jean-Louis Dumas, tehdejší manažer společnosti Hermès. V roce 1984 se zrodila taška s vyhrazeným prostorem pro kojenecké láhve, která nesla hereččino jméno.

Po 40 letech se tato kožená kabelka stala symbolickým výrobkem této značky. Vyrábí se ve velmi malém množství a tím si pěstuje image exkluzivity. Ceny se mohou značně lišit, od několika tisíc eur za nejjednodušší modely až po několik set tisíc eur za ty nejluxusnější.

Vedle kabelky Birkin budou v červencové aukci také ikonické kousky z přehlídkových mol návrhářů, jako jsou Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler a Alexander McQueen. Přihazování začíná online 26. června a končí 10. července.