Bankrotu Ukrajiny se nebojím, u věřitelů si vylepšila pověst, říká ekonomka

Ukrajina přešla na válečné hospodářství a neprodukuje prakticky nic, co by podpořilo hospodářství. Jak dlouho může v takovém modu ukrajinské hospodářství fungovat, aniž by tvořila hodnotu a vydělávala?

To není docela pravda, protože některé části jsou zatím málo zasažené a fungují v nich služby, zásobování i výroba potravin a významná část služeb jako doprava a telekomunikace.

Daří se tedy udržovat služby státu? Vyplácí se důchody a jiná garantovaná podpora?

Podle nedávné zprávy Mezinárodního měnového fondu (MMF) v naprosté většině země ano. Pravděpodobně ne v Mariupolu a těch zcela vybombardovaných částech. Ukrajina v prvních dnech války požádala MMF o pomoc s řízením klíčových systémů ve válečné krizi. To znamená finanční a platební systémy, sociální zajištění pro nejohroženější, zásobování elektřinou, vodou, základními potravinami. To zatím funguje. Pomoc v těchto oblastech je zároveň součástí podmínek pro záchranný úvěr.