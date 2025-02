Vracíme se ke světu, v němž to bude hra nejsilnějších, říká ekonomka Matesová

Čekají Evropu obchodní a celní války se Spojenými státy a Čínou? Na co se máme připravit s nástupem staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa? Renomovaná ekonomka Jana Matesová, která řadu let zastupovala Českou republiku ve Světové bance, upozorňuje, že zavedený mezinárodní řád se zásadně mění a že se vracíme do časů, kdy „silný jedná pouze se silným“. Co je podle ní potřeba udělat, aby Evropa neskončila v bezvýznamnosti a nestala se ekonomickým skanzenem?