Spojené státy v rámci memoranda s Íránem uvolňují na světové trhy miliony barelů ropy. Co to znamená pro českou ekonomiku?
Bude to znamenat bezesporu tlak na pokles cen ropy ve světě. Pro Českou republiku a celou Evropskou unii je to velmi vítaná zpráva. Jsme industriální země, energetika je pro nás finančně nesmírně náročná a potřebujeme levné vstupy. Během následujících měsíců tak můžeme očekávat postupné snižování cenových tlaků, což pomůže našemu průmyslu oživit produkci.
Velké americké firmy obecně dlouhodobě vnímají evropské regulatorní prostředí jako příliš zatěžující.