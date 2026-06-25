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Trumpova cla jsou katalyzátor. České firmy se umí přizpůsobit, říká diplomat z USA

Tomáš Ratner
Exkluzivně   20:00
Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu....

Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu. (24. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu....
Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu....
Diplomat Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu....
V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...
42 fotografií
Důsledky současné politicko-ekonomické situace se jistě nevyhnou ani českým firmám. „Aktuální dění je konečným spouštěčem přesunu výzkumu a výroby z Evropy,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Jan Hladík, vedoucí ekonomické sekce české ambasády ve Washingtonu. V rozhovoru odpovídá i na to, jak se v USA daří našim zbrojařům a proč americký tlak urychluje expanzi českých firem za oceán.

Spojené státy v rámci memoranda s Íránem uvolňují na světové trhy miliony barelů ropy. Co to znamená pro českou ekonomiku?
Bude to znamenat bezesporu tlak na pokles cen ropy ve světě. Pro Českou republiku a celou Evropskou unii je to velmi vítaná zpráva. Jsme industriální země, energetika je pro nás finančně nesmírně náročná a potřebujeme levné vstupy. Během následujících měsíců tak můžeme očekávat postupné snižování cenových tlaků, což pomůže našemu průmyslu oživit produkci.

Velké americké firmy obecně dlouhodobě vnímají evropské regulatorní prostředí jako příliš zatěžující.

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Trumpova cla jsou katalyzátor. České firmy se umí přizpůsobit, říká diplomat z USA

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