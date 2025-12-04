Těžba ropy u Kalifornie. Ropný magnát věří v úspěch, trhy to vidí jinak

Těžbu ropy v Kalifornii měl před několika lety na starosti ropný gigant Exxon Mobil. Firma ale před lety prodala ropné plošiny pár kilometrů od kalifornského pobřeží právě společnosti Sable Offshore. Důvodem byla havárie v roce 2015, která vedla k ekologické katastrofě. Do moře uniklo tisíce barelů ropy a dopady byly značné. Zničené pláže i ochromený cestovní ruch, píše The Wall Street Journal.
James Flores jako majitel společnosti Sable Offshore vsadil na to, že ropovod po havárii dokáže jeho firma opravit. Následně těžbu obnoví a ropu začne opět prodávat do kalifornských rafinérií.
Když firma Jamese Florese v roce 2021 plošiny skutečně koupila, pustila se do oprav a během letošního května oznámila, že se povedlo opravy dokončit a obnovit ropnou produkci. Investoři byli jako u vytržení a akcie firmy raketově stouply.
Jen po pár dnech ale regulátoři v Kalifornii oznámili, že firma nesplnila všechny podmínky a povolení k opětovné těžbě zamítly. Od té doby společnost Sable Offshore neprodala jediný barel ropy.
Investoři ropnému magnátovi nevěří
Nyní po asi šesti měsících však investoři pomalu přestávají věřit, že by se magnátovi skutečně povedlo u Kalifornie ropu opětovně těžit. Svědčí o tom i cena akcií společnosti Sable Offshore, která za posledních šest měsíců spadla o 85 procent.
Mimo jiné proto, jací obyvatelé v Kalifornii žijí. Většinově jde o příznivce demokratické strany, která se k opětovné těžbě na pobřeží Kalifornie nestaví pozitivně. Odmítá ji dokonce i aktuální demokratický kalifornský guvernér Gavin Newsom.
James Flores, kterého jeho blízké okolí považuje za neústupného manažera, se každopádně snaží argumentovat a přesvědčit Kalifornii, že jeho projekt dává smysl. „Kalifornská ekonomika doplatí na zavírání rafinérií. Stát bojuje s úpadkem vlastní energetické infrastruktury,“ prohlásil Flore nedávno.
Odborníci posedlosti nerozumí
Experti říkají, že posedlosti Jamese Flora o zahájení opětovné těžby u Kalifornie vlastně příliš nerozumí. „Těžba u Kalifornie je noční můra. Je tam tolik nejrůznějších regulací a rizik, že to vlastně nedává smysl,“ tvrdí Robert Collier, který stojí v čele společnosti BlueLift, jež se zaobírá likvidací ropných plošin.
Jamese Florese však nejspíš motivuje obrovská hodnota potenciálně vytěžené ropy na pobřeží Kalifornie, která se blíží dokonce k hranici 6,5 miliard amerických dolarů. Pokud by se mu skutečně povedlo těžbu rozjet, jeho bohatství by se rázem zmnohonásobilo.
Šestašedesátiletý Flores věří v úspěch mimo jiné proto, že svou kariéru vybudoval právě na tom, že nakupoval odepsané vrty, které ještě dokázal znovu zprovoznit. I díky tomu nyní Flores vlastní i ostrov Little Pecan a dlouhodobě patří ke špičkám amerického ropného sektoru.
Před pár týdny přišel Flores s plánem, který by Kalifornie mohla jen těžko blokovat. Nezahrnuje totiž ropovod na pobřeží. Flores zvažuje investici do plovoucího zařízení ve federálních vodách, kde se ropa zpracuje a naloží na tankery. Problém ale je, že získání takového povolení bude nejspíš několik let trvat, uzavírá The Wall Street Journal.