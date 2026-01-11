Jamagata je ramen. Japonské město se těší z titulu hlavního města nudlí

Jan Dvořák
  12:00
Japonské město Jamagata s 240 000 obyvateli si vydobylo titul metropole ramenu. Toto ocenění je výsledkem nejen agresivní kampaně, jejímž cílem bylo překonat nejbližšího rivala, města Niigata, které v roce 2021 získalo tento celojaponský primát, ale i zdrojem hrdosti místních obyvatel. Oddanosti stravování v restauracích, na rozdíl od přípravy ramenu doma nebo zakoupení instantní varianty k obědu, je zde téměř náboženství.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V restauraci jménem Men Endo na předměstské ulici Jamagaty se ozývá hlasité srkání nudlí. Konzumující zákazníky jen tu a tam přeruší spěšná, ale upřímná slovní výměna uznání mezi zákazníky a kuchařem. Čekání na místo tu je naštěstí krátké. Menu nabízí nespočet variant nudlí v malých, středních nebo velkých porcích, které si hosté mohou namíchat pomocí hůlek, píše britský web The Guardian.

To, že si restaurace Men Endo dokázala vybudovat věrnou klientelu strávníků, mezi kterou dnes patří stavební dělníci, páry stejně jako individuální strávníci, není náhoda. V Jamagatě ležící 340 km severně od Tokia mají milovníci nudlí na výběr z přibližně 230 podniků, z nichž některé otevírají brzy ráno pro ty, kteří touží po pohodovém jídle. „Lidé se u nás neptají, kam chtějí jít na večeři, ale do které restaurace s ramenem,“ říká Osamu Higuči, z oddělení městské strategie značky v Jamagatě.

Místo suši ramen

V loňském roce utratily domácnosti v Jamagatě v průměru 22 389 jenů (asi 3 000 Kč) za ramen, což je podle ministerstva vnitra, které brzy oznámí vítěze pro rok 2025, výrazně více než v druhé Niigatě s 16 292 jeny.

„Když Niigata vyhrála, byl to pro nás obrovský šok,“ říká Higuči. „Jíst ramen je zde nedílnou součástí každodenního života... upřímně řečeno, zranilo to naše city.“ Podle svých slov se snaží nevypít celou polévku naráz, ale je velmi chutná a kuchaři si dávají velkou práci, aby ji připravili, takže by bylo neslušné ji nechat. Chlubí se pak smartphonovou aplikací, která hlásá, že letos zatím snědl 225 misek ramenu. „To znamená, že domácnosti zde utratí v průměru asi 2 000 jenů měsíčně za ramen…“

Krize přejí instantním nudlím. Spotřeba stoupá, každý národ má své příchutě

Kořeny posedlosti Jamagaty ramenem sahají do období po velkém zemětřesení v roce 1923, které si v oblasti Tokia vyžádalo více než 100 000 obětí. Kuchaři specializující se na ramen, kteří uprchli ze zničeného hlavního města, aby pracovali v restauracích v Jamagatě, se tehdy podělili o své dovednosti v přípravě ramenu a našli zde obyvatelstvo, které mělo chuť na horké nudle, aby přečkalo kruté zimy ve městě. Domácnosti si místo suši objednávaly nudle, aby je podávaly hostům – stal se z toho zvyk, díky jemuž se děti brzy seznámily s pokrmem, který pak jedly i v dospělosti.

Poté, co Jamagata před několika lety titul přenechala Niigatě, spojili se majitelé ramenových restaurací a úředníci ve městě, aby vytvořili organizaci zaměřenou na obnovení města jako „ramenového království“ Japonska.

Higuči je přesvědčený, že Jamagata si titul udrží, až vláda na začátku února oznámí výsledky za rok 2025. „Pokud se daří našim ramenovým podnikům, daří se i místní ekonomice – zemědělcům a výrobcům sójové omáčky, dokonce i firmám, které vyrábějí horké ručníky pro restaurace,“ říká. „Nemyslím si, že by bylo přehnané říci, že Jamagata je ramen.“

Pozor na rizika, varují vědci

Láska města k ramenu má však i své stinné stránky. Častá konzumace nudlí může podle odborníků zvýšit zdravotní rizika, hlavně kvůli vysokému obsahu soli v polévce. Potvrdila to studie provedená na téměř 7 000 lidech ve věku 40 a více let, kterou vedla jamagatská univerzita. Lidé, kteří jedí toto jídlo třikrát nebo vícekrát týdně, mají podle čtyřleté studie zveřejněné v říjnu v časopise Journal of Nutrition, Health and Aging 1,52krát vyšší riziko úmrtí než ti, kteří ho jedí jednou nebo dvakrát týdně.

Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Odborníci však dodali, že statistiky neznamenají, že pravidelná konzumace představuje jasné nebezpečí, protože osoby s nejvyšším rizikem se pravděpodobně oddávají i dalším návykům běžným u častých konzumentů jako je pití alkoholu anebo kouření.

Odborník na ramen Rikidža Jamadži věří, že Jamagata zdokonalila umění přizpůsobit původně čínské jídlo japonskému vkusu. „Ramen se v Japonsku podává již od období Meidži (1868–1912), ale obzvláště populární se stal po válce, kdy se podával v pouličních stáncích,“ říká Japonec, který za měsíc sní 30 misek a je známý tím, že navštěvuje několik ramenových restaurací denně.

Kari může potkat stejný osud jako ramen. Drahá rýže drtí japonské restaurace

Charakteristickým rysem japonské gastronomické kultury je její schopnost lokálně přizpůsobit jídla přivezená ze zahraničí, dobrým příkladem je třeba kari s rýží. Stejným způsobem se ramen vyvinul v novou gastronomickou kulturu s jedinečným japonským přístupem, podobně jako tex-mex kuchyně v USA.

Toto nudlové jídlo skromného původu je dnes měřítkem, podle něhož japonské regiony hodnotí svou kulinářskou prestiž, což vyvolává ostré soupeření o to, která oblast dosáhla dokonalého spojení polévky, nudlí a přísad, uzavírá britský deník.

