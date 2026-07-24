Američan Sergio Estrada utratil za zhlédnutí filmu Odyssea ve formátu IMAX 70 mm, včetně nákladů na benzin a ubytování přes Airbnb, 500 dolarů. Přestože se nejbližší kino promítající film v tomto formátu nacházelo až v Tempe v Arizoně, neváhal tam z Texasu vyrazit.
Více než deset let litoval, že zmeškal v tomto obřím formátu film Interstellar. Na Nolanův nejnovější film proto koupil lístky s ročním předstihem. Stály dohromady 80 dolarů. „Přesto se tato investice vyplatila,“ uvedl pro agenturu Bloomberg.
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„Přirovnal bych to k tomu, když jsem poprvé na vlastní oči uviděl sochu od Michelangela,“ řekl. „Vidíte záhyby kůže, hrbolky na ruce – a tu ohromující velikost –, což mě donutilo se zastavit a obdivovat sochu i mistrovství jejího tvůrce.“
Bismah Zabihová a její manžel utratili 1 200 dolarů za víkendový výlet do New Yorku, aby si Nolanovo veledílo užili tím nejepičtějším možným způsobem. Mohli sice vyrazit ze svého rodného města Tampy do kina IMAX v Miami, ale Lincoln Square má ještě větší plátno. „Obraz sahá až ke stropu,“ řekla divačka. „Nemá to začátek ani konec; obklopuje vás to ze všech stran. Člověk se tak úplně ponoří do příběhu, ponoří se do filmu.“
Za zážitek se platí
Film Odyssea je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně na filmové kamery IMAX. Ačkoli je po celém světě více než 1 500 IMAXových pláten, většina z nich využívá digitální projekci. Pouze 41 kin na celém světě – jedno z nich je i v Praze na Floře – je vybaveno pro promítání filmu ve formátu 70 mm IMAX, což je filmový formát s nejvyšším rozlišením a jedinečným zážitkem, za který jsou filmoví nadšenci ochotni zaplatit vyšší cenu. Prohledávají stránky s přeprodejem vstupenek i Reddit a křižují svět, aby film viděli přesně tak, jak to režisér Nolan zamýšlel.
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„Tento film byl natočen právě pro tento formát. Je to jako jít se podívat na Monu Lisu naživo, místo na reprodukci,“ řekla 33letá Američanka Kaylin Bergesonová, která přiletěla z Orlanda do New Yorku na ranní projekci filmu v 7 hodin ráno hned v den premiéry. Jelikož si nemohla dovolit zmeškat práci, vydala se přímo z noční směny ve své produkční společnosti přímo na letiště. Nespala více než 24 hodin. Odhaduje, že kdyby nevyužila věrnostní body, stála by ji cesta asi 300 dolarů. „Všichni si myslí, že jsem blázen,“ řekla.
Odyssea byla jejím nejoblíbenějším filmem roku a plánuje si ho jít zhlédnout znovu. „Byl vizuálně naprosto úchvatný a rozhodně stojí za to ho vidět v Imaxu, pokud máte tu možnost.“
Stovky kilometrů filmu
Produkční rozpočet Odyssey údajně činil 250 milionů dolarů (5 miliard Kč). Natáčení výhradně ve formátu IMAX si vyžádalo nově vyvinutou, tišší kameru. Režisér Nolan uvedl, že při produkci spotřeboval 640 kilometrů filmu IMAX, což podle odhadu časopisu Variety představovalo jen za samotný filmový materiál více než tři miliony dolarů.
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Stejně jako koncert nebo finálový zápas je i Odyssea vzácným zážitkem, u kterého záleží na správném čase, správném sedadle, plátně a promítání. Nolan ukázal sílu tohoto modelu už svým posledním filmem Oppenheimer. S Odysseou učinil z formátu ještě významnější součást celého spektáklu.
První várka vstupenek na tento film v formátu IMAX 70 mm se vyprodala již rok před jeho premiérou. Minulý víkend film při svém uvedení do kin v USA a Kanadě utržil 124,5 milionu dolarů (2,5 miliardy Kč) z prodeje vstupenek, přičemž na formát IMAX připadla téměř čtvrtina z této celkové částky. „Poptávka předčila očekávání,“ sdělil mluvčí společnosti IMAX agentuře Bloomberg, přičemž v některých kinech jsou představení vyprodána na pět týdnů dopředu. V New Yorku kino Lincoln Square přidalo projekce ve 2:00 a 6:00 ráno, aby vůbec uspokojilo poptávku.
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Pro ty, kteří si to neplánovali předem, není sehnat lístek na promítání v IMAXU ani snadné, ani levné. Na Redditu stovky lidí zveřejnily příspěvky ve snaze najít volná místa. Konkurence je však obrovská.
Američan Christopher Louie uvedl, že když v neděli zveřejnil na Redditu inzerát na prodej vstupenky, během 15 minut dostal pět odpovědí. Nakonec ji prodal za 60 dolarů, což je dvojnásobek toho, co za ni sám zaplatil, i když se domnívá, že mohl dostat mnohem více.
Husnain Ramzan si poradil tak, že odjel na projekci do menšího města. Tento 26letý muž utratil 300 liber za letenku z Londýna do Manchesteru. Ve Velké Británii jsou pouze tři kina s promítáním ve formátu IMAX 70 mm a on se nechtěl v Londýně s ostatními prát o lístky. „Rozhodně to stálo za to,“ řekl Ramzan. „Udělal bych to milionkrát,“ uzavřel podle Bloombergu.