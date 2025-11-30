Na druhém se aktuálně nachází bangladéšské hlavní město Dháka s 37 miliony obyvatel. Tokio se 33 miliony obyvatel pak pokleslo na třetí místo. To je v kontrastu s předchozí zprávou OSN z roku 2018, která umístila japonské hlavní město na první místo s populací 37 milionů, napsal britský portál The Guardian.
„Dřívější hodnocení, které využívalo data ze zemí založená na velmi odlišných definicích, měla tendenci upřednostňovat Tokio,“ uvedl Patrick Gerland, vedoucí sekce pro odhady a projekce populace v oddělení OSN. Nové hodnocení podle něj poskytuje mezinárodně srovnatelnější vymezení rozsahu měst na základě podobných populačních a geoprostorových kritérií.
Lidé se přesouvají do měst
Podle nové zprávy se počet lidí žijících ve městech od roku 1950 více než zdvojnásobil. V roce 1950 obyvatelé měst tvořili 20 procent z 2,5 miliardy lidí na světě. Aktuálně tvoří téměř polovinu z 8,2 miliardy lidí na planetě. Do roku 2050 má být podle zprávy dvě třetiny obyvatel soustředěno ve městech.
Zvyšuje se také počet megaměst definovaných jako ta s alespoň 10 miliony obyvatel. Podle nové zprávy OSN se tento počet od roku 1975, kdy jich bylo osm, zvýšil v roce 2025 na 33.
Mezi nejlidnatější města patří Jakarta, Dháka, Tokio, Nové Dillí, Šanghaj, Kanton, Káhira, Manila, Kalkata a Soul. Káhira je jediná z první desítky, která neleží v Asii.
„Urbanizace je určující silou naší doby,“ uvedl Li Junhia, náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti. „Pokud je řízena inkluzivně a strategicky, může uvolnit transformační cesty pro opatření v oblasti klimatu, hospodářský růst a sociální rovnost,“ doplnil.
Portál The Guardian rovněž zmínil, že megaměsta se neomezují pouze na samotné město, ale zahrnují i širší oblasti. V případě Tokia jsou to také prefektury Saitama, Čiba a Kanagawa. V tomto širším regionu se pak nachází i Jokohama, která má 3,7 milionu obyvatel a je součástí metropolitní oblasti Tokia. Ze statistik je patrné, že přilehlé oblasti v posledních letech zažívají pokles počtu obyvatel, samotné město naopak vykazuje růst.
Podle tokijské metropolitní vlády má „pravé Tokio“, což zahrnuje 23 městských obvodů a 26 menších měst, dnes něco málo přes 14 milionů obyvatel, což je nárůst proti 13,2 milionu před deseti lety. Podle tamního ministerstva vnitra migrace do metropole zpomalila během pandemie, od té doby se zotavila. Růst podporuje příliv mladých lidí, kteří do Tokia přicházejí za prací či za vzděláním.