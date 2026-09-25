Jak se chytá Slunce. Google přesouvá závod o datová centra do vesmíru

V laboratoři v San Francisku minulý měsíc tým techniků v ochranných oblecích a síťkách na vlasy prozkoumával, osahával a kontroloval satelit o velikosti ledničky, který si nechala vyrobit společnost Google. Nejprve kontrolovali jeho solární panely, které se ve vesmíru rozvinou a budou směřovat ke slunci.
Největší výzvou bylo, jak ochladit čipy umělé inteligence, které se při provádění výpočtů a zpracování informací zahřívají. Ventilátory, které obvykle pomáhají odvádět teplo, ve vesmíru nefungují.