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Jak se chytá Slunce. Google přesouvá závod o datová centra do vesmíru

Jan Dvořák
  15:14
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ilustrační snímek | foto: Reuters

První říjnový čtvrtek vypustí Google na oběžnou dráhu experimentální satelit disponující dostatečným výpočetním výkonem k tomu, aby z vesmíru odpovídal na jednoduché dotazy. Tento projekt je součástí ambiciózního úsilí společnosti Google s názvem Project Suncatcher. Jeho cílem je umístit datová centra využívající umělou inteligenci do vesmíru a využívat k jejich napájení sluneční energii.

V laboratoři v San Francisku minulý měsíc tým techniků v ochranných oblecích a síťkách na vlasy prozkoumával, osahával a kontroloval satelit o velikosti ledničky, který si nechala vyrobit společnost Google. Nejprve kontrolovali jeho solární panely, které se ve vesmíru rozvinou a budou směřovat ke slunci.

Největší výzvou bylo, jak ochladit čipy umělé inteligence, které se při provádění výpočtů a zpracování informací zahřívají. Ventilátory, které obvykle pomáhají odvádět teplo, ve vesmíru nefungují.

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25. září 2026  14:13,  aktualizováno  15:29

Jak se chytá Slunce. Google přesouvá závod o datová centra do vesmíru

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První říjnový čtvrtek vypustí Google na oběžnou dráhu experimentální satelit disponující dostatečným výpočetním výkonem k tomu, aby z vesmíru odpovídal na jednoduché dotazy. Tento projekt je součástí...

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