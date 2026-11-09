Když u soudu na západě Ukrajiny vyvolali žalovaného, nikdo se nepřihlásil. Tím žalovaným totiž bylo Rusko, které podle devětačtyřicetiletého Denyse Kaťuchy zabralo jeho hotel Admiral na pobřeží Azovského moře a byt v Melitopolu. Ukrajinský podnikatel dnes žije v Německu, kam uprchl po začátku ruské invaze. Své nemovitosti chce ale zpět, píše agentura Reuters.
K Azovskému moři jezdil Kaťucha už jako dítě. Trápily ho dýchací potíže a pobyty u dědečka v přímořské Kyrylivce mu pomáhaly. Místo si natolik oblíbil, že se tam později rozhodl postavit vlastní hotel. V roce 2014 koupil zarostlý pozemek a začal na něm budovat první bungalovy.
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Areál se postupně rozrůstal. Přibyla restaurace, tři bary, bazén i vodní atrakce pro děti. Nakonec měl hotel stovku pokojů a v roce 2021 získal místní ocenění za pohostinnost. Jenže hned následující rok přišla ruská invaze a Kaťuchovi se život obrátil naruby.
Doklady prý pocházely z neexistující země
V září 2022 mu zavolal otec, který na okupovaném území zůstal. Do hotelu podle něj přišli ozbrojení muži a prohlásili, že nemá vlastníka. Rodině dali tři dny na doložení vlastnictví.
Otec proto přinesl potřebné dokumenty, jenže úředníci odmítli uznat ukrajinský pas i vlastnické listiny. „To jsou dokumenty ze země, která neexistuje,“ řekli mu podle Kaťuchy. O několik dní později ruská okupační správa předala hotel ruské státní organizaci.
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Podobný osud potkal stovky dalších rekreačních zařízení na okupované části Ukrajiny. Agentura Reuters prošla majetkové záznamy okupační správy v Záporožské oblasti a zjistila, že za majetek bez vlastníka označila více než sedm tisíc nemovitostí. Mezi nimi je 521 hotelů a rekreačních areálů. Nejméně 77 z nich už převzaly ruské podniky, přičemž dvacet připadlo státním organizacím.
Moskva tvrdí, že majitelé měli možnost své nemovitosti zaregistrovat podle ruských zákonů. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova připadl státu majetek, u kterého to vlastníci neudělali. Ukrajinské ministerstvo zahraničí však upozorňuje, že podmínkou je přijetí ruského občanství. Kdo ho odmítne, riskuje ztrátu svého majetku.
Svůj hotel sledoval na internetu
Kaťucha si mezitím začal budovat nový život v Německu, odkud na dálku vyučoval hotelnictví na ukrajinské univerzitě. Co se nyní děje v jeho hotelu, sleduje alespoň přes internet. Ve videu z roku 2025 například viděl ruskou turistku, která ukazovala pokoj, zahradu i pláž. Překvapily ho také nové webové stránky Admiralu. Byly téměř totožné s těmi původními, pouze v ruštině.
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Samotní návštěvníci mu tolik nevadili. Byl rád, že si lidé mohou hotel dál užívat. Zároveň se však rozhodl domáhat odškodnění a začal počítat, o co všechno přišel. Společně s právníkem procházel staré faktury, účtenky i bankovní výpisy. Započítal stavební práce, vybavení pokojů i drobnosti, jako byly lustry nebo otvíráky na konzervy. Nakonec shromáždil podklady na třech tisících stranách.
Soud mu 30. dubna 2026 přiznal odškodnění 5,1 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 107 milionů korun. Celé řízení trvalo téměř rok a Rusko k němu svého zástupce ani jednou neposlalo.
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Kaťucha se obrátil také na mezinárodní Registr škod pro Ukrajinu, který eviduje škody způsobené válkou. Peníze však zatím nevyplácí a způsob, jakým budou lidé odškodněni, se teprve připravuje. Podnikatel si proto uvědomuje, že vysouzenou částku možná nikdy nedostane.
Přesto svého rozhodnutí nelituje a doufá, že se odškodnění jednou dočkají alespoň jeho vnoučata. „Zatím jsem obětí. Jsem jako Don Quijote, který bojuje s větrnými mlýny,“ uzavřel Kaťucha agentuře Reuters.