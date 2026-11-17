Nizozemský výrobce barev Akzo Nobel, dánský producent izolací Rockwool nebo belgická pivovarnická skupina AB InBev. To jsou jen některé ze známých evropských společností, jejichž ruské podniky dnes přispívají organizaci Lidová fronta, která má v Rusku zvláštní význam, píše agentura Bloomberg.
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Organizace Lidová fronta vznikla v roce 2011 z iniciativy Vladimira Putina a po začátku invaze na Ukrajinu spustila sbírku Vše pro vítězství. Za vybrané peníze pořizuje ruským vojákům kupříkladu terénní automobily, vysílačky nebo systémy elektronického boje. Na její provoz ale nyní přispívají i bývalé pobočky evropských firem v Rusku.
Nad podnikáním společnosti Rockwool v Rusku převzala loni v prosinci kontrolu společnost založená v Moskvě teprve několik měsíců předtím. Už o pár týdnů později poslala Lidové frontě 600 milionů rublů, v přepočtu zhruba 150 milionů korun.
V čele nové správcovské společnosti stojí nyní třiatřicetiletý ruský podnikatel Timur Amirov. Putin mu později svěřil také ruské provozy nizozemské společnosti Akzo Nobel a italské elektrotechnické firmy DKC. Oba podniky následně podle Bloombergu přispěly na vybavení ruské armády dohromady třemi miliardami rublů, přibližně 750 miliony korun.
„Zcela jsme ztratili přehled o činnosti ruských společností,“ uvedl mluvčí společnosti Akzo Nobel. Dodal, že o příspěvcích na válku se prý vedení dozvědělo až z médií.
Pivovar AB InBev Efes, původně společný podnik belgické skupiny AB InBev a turecké Anadolu Efes, po převzetí správy ruskou firmou oznámil letos dar ve výši jedné miliardy rublů. Stejnou částku přislíbil v říjnu ruský byznys německého obchodního řetězce Metro.
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Pomoc ruské armádě má také podobu konkrétních výrobků. Pivovar Baltika, který dříve patřil dánskému Carlsbergu, začal vyrábět nápoj s kofeinem a vitaminy. Na jeho obalu je vyobrazen voják v bojové výstroji. Nápoj je určen přímo pro ruské vojáky na Ukrajině, kteří ho dostávají zdarma.
Veřejná podpora Putina
Kreml si pro přebírání zahraničních podniků vytvořil právní nástroj už v roce 2023. Stát díky němu může převzít řízení firem ze zemí, které Rusko označuje za nepřátelské. Původním majitelům sice zůstávají jejich podíly, o výrobě, zaměstnancích i penězích však rozhodují správci vybraní Moskvou.
V posledních měsících podobných případů přibývá. Pod ruskou správu se dostaly mimo jiné podniky švýcarské Nestlé a japonské Japan Tobacco. Americkým společnostem se Kreml zatím převážně vyhýbá.
Podle Bloombergu se tím snaží udržet dobré vztahy s administrativou Donalda Trumpa. Ruští představitelé mají zároveň obavy z případných amerických sankcí.
Rusko má letos na válku vynaložit přes 17 bilionů rublů, tedy přibližně 4,3 bilionu korun. Dary od zahraničních podniků tak tvoří jen malou část této sumy. Pro jejich nové správce však představují příležitost, jak veřejně ukázat podporu Putinově režimu.
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Sám Putin v říjnu vysvětloval přebírání firem jako odpověď na možné zabavení ruského majetku na Západě. Zároveň připustil, že by podniky mohly opět řídit jejich původní vlastníci, pokud by Rusko získalo zpět svá zmrazená aktiva.
O další zahraniční firmy už mezitím projevují zájem další místní podnikatelé. Podle deníku Kommersant jeden z ruských výrobců nápojů dokonce požádal Putina, aby převzal kontrolu nad tamním podnikáním společnosti Coca-Cola HBC, uzavírá agentura Bloomberg.