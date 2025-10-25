Leymi Reyes Figueredová již vyzdobila nový pokoj své dcery medvídky a malou soškou Svobody. Po třech letech odloučení záviselo jejich setkání jen na tom, co mělo být formálním pohovorem na americkém velvyslanectví v Havaně. Ale jednoho srpnového rána se dozvěděla, že vízum pro dceru úřady zamítly. Důvod? Příkaz prezidenta Trumpa, který omezuje Kubáncům cestování do Spojených států ve jménu ochrany země před teroristy a dalšími hrozbami pro národní bezpečnost.
„Chápu, proč musíte chránit zemi,“ přiznává dvaačtyřicetiletá Kubánka, která žije v USA a před třemi lety legálně přicestovala do Miami v rámci programu rodinných víz. „Jak ale může být dítě terorista?“ ptá se.
Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky pro kubánsko-americké rodiny žijící na Floridě. Omezují již tak pomalý proces vydávání víz, který umožňuje příbuzným setkat se po letech odloučení, píše list The Washington Times.
Trump nás zradil
Zatímco exulanti byli dříve historicky oporou jak Trumpa, tak republikánské strany, nyní čelí deportaci ve stále rostoucím počtu. Prezident stále více omezuje legální cesty z komunistického ostrova sužovaného chudobou, hladem a výpadky elektřiny.
Některé kubánské rodiny, jimž úřady zamítly vízum pro jejich blízké, řekly deníku The Washington Post, že je Trump i ministr zahraničí Rubio, který je mimochodem sám synem kubánských přistěhovalců, zradil. Nelíbí se jim mlčení ostatních kubánských Američanů, kteří se k jejich věci nepřipojili, ačkoli mnozí doufají, že Trump svůj postoj změní.
Ve svém prohlášení ministerstvo zahraničí na svou obranu uvedlo, že vláda po letech politiky otevřených hranic předchozí vlády důsledně prosazuje zákon. „Kubánský lid nadále trpí kvůli neschopnosti nelegitimního kubánského režimu,“ uvedla vláda.
Rozdělení rodin je charakteristickým rysem kubánsko-americké životní zkušenosti. Nesčetní kubánští imigranti mají v zásobě tisíce příběhů o rodičích nebo dětech, které už nikdy neviděli. V roce 2007 začala americká vláda umožňovat Kubáncům s americkým občanstvím nebo trvalým pobytem žádat o podmínečné povolení k pobytu pro členy rodiny, aniž by museli čekat na imigrační vízum.
Program sjednocení rodin je však notoricky pomalý. V posledních letech, kdy se podmínky na ostrově zhoršily, začaly stovky tisíc Kubánců létat do Střední Ameriky a teprve poté překračovat hranice Spojených států. Za prezidenta Bidena bylo mnoha z nich uděleno dočasné legální status, ale Trumpova administrativa tento program letos zrušila. Tím v USA vystavila riziku deportace 110 000 Kubánců.
Melania je taky migrantka
Trumpův červnový příkaz obnovil a rozšířil rozsáhlá cestovní omezení z jeho prvního funkčního období. V příkazu se uvádí, že omezení jsou nezbytná k ochraně občanů USA před cizinci, kteří mají v úmyslu spáchat teroristické útoky, ohrozit naši národní bezpečnost, hlásat nenávistnou ideologii nebo jinak zneužívat imigrační zákony k nekalým účelům. Osobám z tuctu zemí bylo zakázáno cestovat do USA, zatímco jiné, například z Kuby, mají nyní mnohem méně možností.
„Manželka Donalda Trumpa je imigrantka. Nechápu tedy, co je špatného na lidech, kteří se snaží dostat do země legálně,“ říká William Suárez González, 55letý Američan a řidič kamionu, jehož manželce a nevlastní dceři v srpnu úřady zamítly rodinné vízum.
Leymi Reyes Figueredová, matka, jejíž dospívající dcera stále zůstává na Kubě, doufá, že vláda změní svůj postoj. Dcera neustále posílá matce SMS zprávy – o nedostatku tekoucí vody, častých výpadcích elektřiny, dokončování domácích úkolů při svitu baterky. Navzdory častým návštěvám Kuby žena říká, že její dcera je nyní mrzutá a uzavřená. Přitom ani ne 200 kilometrů daleko v Miami na ni čeká nově zařízený pokoj. Její rodina doufá, že až se všichni znovu sejdou, jako první podniknou výlet do Disney Worldu.