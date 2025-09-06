Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Jan Dvořák
Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným, se neustále zvyšuje. Firmy mají povinnost zajistit bezpečné a spravedlivé pracovní prostředí pro všechny, ne vždy se tak děje.
Fotogalerie4

Kiss Cam na koncertě Coldplay odhalil nevěru šéfa Astronomeru s HR ředitelkou | foto: X / @TooRecklss

Bratrstvo šéfů korporací odvolaných kvůli milostnému poměru na pracovišti právě přivítalo nového člena. Generální ředitel společnosti Nestlé Laurent Freixe přišel tento týden o práci poté, co vyšetřování odhalilo, že měl tajný milostný vztah se svou podřízenou. Není zdaleka sám.

Ať už jsou milostné aféry vedoucích pracovníků odhaleny prostřednictvím sociálních médií anebo informátorem, i nadále způsobují potíže v čele některých z největších světových společností. Vyvolávají tak otázku, zda interní poplašné systémy ve firmách fungují, nebo ne, píše agentura Bloomberg.

Andy Byron, generální ředitel technologické firmy Astronomer, přišel letos v červenci o místo poté, co ho kamery přistihly při polibku s personální ředitelkou na stadionu během koncertu skupiny Coldplay. Virální incident následoval jen krátce po rezignaci generálního ředitele společnosti Kohl’s Ashleyho Buchanana v květnu. Stalo se tak poté co představenstvo firmy zjistilo, že nasměroval miliony dolarů na dodavatele, s nímž měl utajený milostný vztah.

Šéf Nestlé dostal výpověď. Vaz mu srazil románek s přímou podřízenou

„Zaráží mě, že si manažeři ještě v roce 2025 myslí, že jim takové jednání projde,“ komentuje Kabrina Changová, která vyučuje kurzy obchodní etiky a práva na Questrom School of Business při bostonské univerzitě. „Vždycky si říkám, jestli se na nějaké úrovni tito lidé necítí nedotknutelní? Jako že je nikdo nechytí nebo že se na ně pravidla nevztahují?“

Když randíte v kanceláři

Neetické chování vysokých manažerů není žádnou novinkou. Více než dvě třetiny personalistů dnes považují protekci nebo nespravedlivé zacházení za svou největší obavu v souvislosti s romantickými vztahy na pracovišti, jak vyplývá ze zprávy Society for Human Resource Management z roku 2025. Společnosti však nemohou takové chování na pracovišti zcela vymýtit.

Koneckonců, mnoho lidí potkává své budoucí partnery právě v práci. Například více než polovina zaměstnanců v USA chodila se svými kolegy, jak zjistila tatáž studie. „Jakmile je do vztahu zapojen generální ředitel, riziko potíží prudce stoupá,“ říká Andy Challenger, generálního ředitele outplacementové a koučingové firmy Challenger, Gray & Christmas.

„Randění v kanceláři není běžnější zčistajasna,“ říká Roxanne Bras Petraeusová, generální ředitelka společnosti Ethena, platformy pro školení v oblasti dodržování předpisů na pracovišti. Novinkou podle ní je, že nastupující zaměstnanci kladou nyní konkrétnější otázky ohledně hranic. Manažerka, která provozuje některé horké linky pro zaměstnance, zaznamenala v poslední době prudký nárůst otázek zaměstnanců týkajících se právě romancí na pracovišti. Politiky týkající se vztahů na pracovišti se ovšem v jednotlivých firmách liší.

Nevinný záběr Kiss Cam odhalil nevěru šéfa velké firmy, video je hitem internetu

Horké linky, na které mohou zaměstnanci anonymně nahlásit problémy, jsou běžné u velkých zaměstnavatelů. Podle průzkumu společnosti HR Acuity, poskytovatele horkých linek, je má dokonce 93 procent organizací. Jakmile někdo podá hlášení, obvykle se předá personálnímu oddělení nebo oddělení pro dodržování předpisů k prošetření.

Tato šetření však nejsou vždy důkladná: podle zjištění společnosti HR Acuity něco málo přes polovina firem uvedla, že používá pouze povinný, strukturovaný proces, zatímco 38 procent firem se řídí pouze doporučenými pokyny. 4 procenta společností postupuje podle vlastního uvážení.

„Je těžké říci, jak efektivní tato hlášení jsou,“ říká Laszlo Bock, bývalý vedoucí personálního oddělení společnosti Google. Vyšetřování může podle něj být jak velmi důkladné, anebo naopak zase povrchní, v závislosti na úrovni detailů, které poskytne stěžovatel.

Ačkoli anonymita povzbuzuje více zaměstnanců k tomu, aby se se svými zjištěními ozvali, může také ztížit personálnímu oddělení ověření tvrzení a potvrzení podrobností, jak rovněž zjistila zpráva společnosti HR Acuity. „Horké linky fungují pouze tehdy, jsou-li anonymní a podporovány kulturou chránící oznamovatele,“ říká Petraeusová s odvoláním na zprávu, podle které pouze polovina zaměstnanců skutečně nahlásila nesprávné chování poté, co byla jeho svědkem. Mnozí z nich však zároveň uváděli obavy z odvetných opatření.

Když manažer lže

Pro představenstva firem je často rozhodujícím faktorem nedostatek transparentnosti šéfa, nikoli jeho libido. Například ve společnosti BP, kde generální ředitel Bernard Looney rezignoval v roce 2023 poté, co představenstvo ropného koncernu přezkoumalo obvinění týkající se jeho minulých osobních vztahů, se později ukázalo, že manažer při vyšetřování lhal.

Firma ho propustila až poté, co získala další obvinění vedoucí k následnému vyšetřování. Looney byl obviněn z povýšení několika žen, s nimiž měl v minulosti utajené vztahy. „Vědomě uvedl představenstvo v omyl,“ vysvětlila společnost v tehdejším prohlášení.

Video z koncertu Coldplay má dohru. Nevěrného šéfa Astronomeru odstavili

„Představenstva se často ocitají v obtížné situaci, když dojde k tomuto druhu pochybení, zejména pokud se společnosti jinak daří a etická politika ponechává určitý prostor pro výklad,“ říká Eric Talley, profesor práva a obchodu na kolumbijské univerzitě.

Studie 219 případů pochybení managementu prováděná v letech 1978 až 2012 zjistila, že téměř polovina případů se týkala sexuálního obtěžování, od obvinění ze sexuálního obtěžování až po nevhodný vztah s podřízeným. Průměrný věk manažera obviněného z pochybení byl 52 let a 96 procent z nich byli muži. Studie rovněž zjistila, že když byl do kauzy zapleten generální ředitel, stálo to akcionáře v průměru 226 milionů dolarů, uzavřela agentura Bloomberg.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

6. září 2025

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

