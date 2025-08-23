Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Jan Dvořák
  9:00
Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním čtvrtletí poklesly v Severní Americe o 6,4 procenta, ale v Číně vzrostly o více než 30 procent. Společnost Crocs se sídlem v Broomfieldu v Coloradu se tak stala raritou: americkou firmou, která v Číně rychle roste.
Crocsy vystavené v prodejně v čínské Šanghaji. V regálu pod nimi jsou k mání...

Crocsy vystavené v prodejně v čínské Šanghaji. V regálu pod nimi jsou k mání tisíce přívěsků zvaných jibbitz. (3. července 2025) | foto: ČTK

Přívěsky známé jako jibbitz jsou nedílnou součástí personalizace bot značky...
Obchodě Crocs v Šanghaji v Číně. (3. července 2025)
Zákazníci nakupují módní boty v obchodě Crocs v Šanghaji v Číně. (3. července...
Čínský pár nakupuje v obchodě značky Crocs v nákupním centru v Pekingu. (12....
5 fotografií

Po většinu uplynulého desetiletí se značka Crocs potýkala v Číně s problémy. Nabízela boty, o které Číňané nejevili valný zájem. Jejími reklamními tvářemi byli nanejvýš účastníci tamních reality show anebo průměrné herečky.

Dnes je všechno jinak. Šanghajské metro je plné hrdých nositelů crocsů posetých přívěsky známými jako jibbitz. Subkultura zvaná Dong Men – čínský slang pro fanoušky crocsů – má momentálně na sociálních sítích stovky milionů příspěvků. Jak toho americká firma dosáhla, se táže americký web The Wall Street Journal.

Peníze zpět do reklamy

I když tržby značky Crocs v USA začaly klesat, v Číně se od roku 2022 více než ztrojnásobily. Některé vyhledávané modely se zde prodávají i za 250 dolarů nebo více. Velkou část zisku z prodeje obuvi společnost reinvestuje do marketingu.

Zpomalení růstu čínské ekonomiky vedlo mnoho spotřebitelů, kteří dbají na rozpočet, k tomu, aby se odvrátili od prémiových amerických produktů. Nike anebo Starbucks stále bojují s rychle se rozvíjejícími místními konkurenty, kteří nabízejí nižší ceny. U Crosc je to ale jinak. Marketingové kampaně, jako například reklama s popovou hvězdou Tan Jian Ci v růžových crocsech na vysoké platformě vznášející se na růžové velrybě po obloze, vznikají v Šanghaji, nikoli v Coloradu. Společnost také najímá nejznámější jména čínské popkultury jako ambasadory své značky.

„Crocs uplatňuje strategii, o které většina globálních organizací ví, že by ji měla uplatňovat,“ potvrzuje Zak Dychtwald ze společnosti Young China Group, která se zabývá výzkumem trendů mezi čínskou mládeží. „Prostě to udělali dobře.“

Zatímco některé americké značky poškozuje v Číně spojitost s USA coby hlavním geopolitickým konkurentem, značka Crocs má další výhodu: málokdo v Číně tuší, že je to americká značka.

Crocsy jsou všude

Když prezidentka značky Crocs Anne Mehlmanová navštívila Šanghaj na začátku roku 2020, na ulicích téměř žádné crocsy neviděla. Když se ale vrátila o tři roky později, vzpomíná si, že hned po vystoupení z letadla uviděla čínského mode mana s taškou Balenciaga a crocsy na vysoké platformě. „Řekla jsem si: Takže to je pravda,“ svěřila se v jednom z rozhovorů.

„Je to bota, kterou můžete nosit kamkoli,“ říká o crocsech Sylvia Yiu, 30letá marketingová specialistka ze Šanghaje. Nosí crocsy jak do nočních klubů, tak i na každodenní pochůzky. „Beru si to, co se mi líbí, co ladí s mou náladou,“ říká. Její nálada je podle jejích slov „cool holka s trochou romantiky“, proto má na pravém crocsu nápadně vystavený jibbitz ve tvaru růže.

Také vibe 29letého Číňana Wang Tchien-janga sestává z více částí: mladík říká, že tygří jibbitz na jeho pravém crocsu symbolizuje jeho lásku ke zvířatům, zatímco basketbalový koš a fotbalová branka na levém značí jeho lásku ke sportu. Dvě smažená vejce vedle koše představují jeho lásku k bílkovinám. Jeho sbírka přívěsků na boty zahrnuje červený ve tvaru plamene pro taneční parket, který se rozsvítí, když udělá krok.

Taška plná bot

První distributor značky Crocs v Číně se jmenoval Joseph Ranieri Jr. Přijel do Šanghaje v roce 2006 s taškou plnou crosců, chodil po ulicích Šanghaje v barevně sladěném tričku a botách Crocs a rozdával vizitky. Ptal se lidí, zda si nechtějí koupit jeho gumové boty. Dnes to nazývá guerillovým budováním značky.

Crocsy si postupně získaly popularitu, ale několik let poté, co společnost Crocs v roce 2008 odkoupila Ranieriho distribuční práva, začala mít potíže. Pro značku to bylo obtížné období i mimo Čínu. Značka v roce 2000 prudce vzrostla díky kontroverzi ohledně toho, zda je její charakteristický vzhled zábavný, anebo ošklivý, ale tvrdě jí zasáhla především globální finanční krizí. V roce 2013 se investiční skupina Blackstone dohodla, že do společnosti vloží 200 milionů dolarů, a Andrew Rees, současný generální ředitel, se stal v následujícím roce vedoucím manažerem.

Rychle si uvědomil, že Čína je jak příležitost, tak i problém. Jednou z těžkostí byla závislost společnosti Crocs na místních distributorech, kteří často nakupovali příliš velké množství zboží bot a vyprodávali ho za ceny, které podkopávaly image značky. Řešením bylo soustředit se na přímo provozované obchody v rušných nákupních centrech. „Byla to dlouhá změna, protože jsme museli změnit celé vnímání značky,“ říká prezidentka značky Crocs Mehlmanová.

V roce 2020 společnost oznámila svou první čínskou ambasadorku-celebritu, herečku Jang Mi z dramatu Eternal Love, které zaznamenalo obrovský úspěch s desítkami miliard zhlédnutí. Mimo obrazovku ji paparazzi vyfotografovali v crocsech ozdobených personalizovanými přívěsky jibbitz se zlatými včelami a liškami. Ty byly poctou fanouškům, kteří jsou známí jako „včelky“ a oslovují ji „Malá liška“.

Za pět minut dvanáct

Když udeřil covid a návštěvnost obchodů poklesla, společnost uvažovala o stažení z Číny, stejně jako to udělaly jiné velké značky. Místo toho Crocs zdvojnásobil své úsilí a financoval čínskou reklamu z peněz z prodeje v USA, kde pandemie vedla k boomu práce z domova. „To byl velký zlomový bod,“ říká Mehlmanová.

Influenceři i běžní lidé začali na čínské sociální síti RedNote zveřejňovat fotografie svých crocsů s přizpůsobeným výběrem přívěsků jibbitz. Na platformě založené na obsahu vytvářeném uživateli a sebevyjádření to mělo velký úspěch a mnoho lidí je zveřejňovalo pod hashtagem „dongmen“.

„Crocs jako produkt sám o sobě se velmi dobře hodí pro sociální média a kulturu personalizace generace Z,“ potvrzuje trend Olivia Plotnicková, zakladatelka čínské marketingové agentury Wai Social.

Dnes má značka na seznamu řadu celebrit, které ji podporují, a spolupracuje s nejžhavější čínskou maloobchodní značkou PopMart, výrobcem virálních panenek Crybaby – s jibbitz s motivem Crybaby, které lze samozřejmě připevnit na crocsy.

Generální ředitel společnosti Crocs Andrew Rees říká, že v Číně je velký prostor pro růst – navzdory nebo právě kvůli její stagnující ekonomice. „Myslím si, že v současné situaci, kdy lidé prožívají těžké časy, vyhráváme díky tomu zábavnému faktoru,“ uzavřel Rees podle amerického portálu.

Reklama na boty Crocs v podání čínského herce, zpěváka a tanečníka Tan Jian Ciho.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním...

23. srpna 2025

Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo...

23. srpna 2025

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Premium

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k...

23. srpna 2025

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé,...

22. srpna 2025

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:39

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

22. srpna 2025  13:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek může trvat pět dnů. Vlády obou zemí si u Evropské komise stěžují na ukrajinské útoky. Drony totiž znovu zaútočily na ropovod v...

22. srpna 2025  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.