Po většinu uplynulého desetiletí se značka Crocs potýkala v Číně s problémy. Nabízela boty, o které Číňané nejevili valný zájem. Jejími reklamními tvářemi byli nanejvýš účastníci tamních reality show anebo průměrné herečky.
Dnes je všechno jinak. Šanghajské metro je plné hrdých nositelů crocsů posetých přívěsky známými jako jibbitz. Subkultura zvaná Dong Men – čínský slang pro fanoušky crocsů – má momentálně na sociálních sítích stovky milionů příspěvků. Jak toho americká firma dosáhla, se táže americký web The Wall Street Journal.
Peníze zpět do reklamy
I když tržby značky Crocs v USA začaly klesat, v Číně se od roku 2022 více než ztrojnásobily. Některé vyhledávané modely se zde prodávají i za 250 dolarů nebo více. Velkou část zisku z prodeje obuvi společnost reinvestuje do marketingu.
Zpomalení růstu čínské ekonomiky vedlo mnoho spotřebitelů, kteří dbají na rozpočet, k tomu, aby se odvrátili od prémiových amerických produktů. Nike anebo Starbucks stále bojují s rychle se rozvíjejícími místními konkurenty, kteří nabízejí nižší ceny. U Crosc je to ale jinak. Marketingové kampaně, jako například reklama s popovou hvězdou Tan Jian Ci v růžových crocsech na vysoké platformě vznášející se na růžové velrybě po obloze, vznikají v Šanghaji, nikoli v Coloradu. Společnost také najímá nejznámější jména čínské popkultury jako ambasadory své značky.
„Crocs uplatňuje strategii, o které většina globálních organizací ví, že by ji měla uplatňovat,“ potvrzuje Zak Dychtwald ze společnosti Young China Group, která se zabývá výzkumem trendů mezi čínskou mládeží. „Prostě to udělali dobře.“
Zatímco některé americké značky poškozuje v Číně spojitost s USA coby hlavním geopolitickým konkurentem, značka Crocs má další výhodu: málokdo v Číně tuší, že je to americká značka.
Crocsy jsou všude
Když prezidentka značky Crocs Anne Mehlmanová navštívila Šanghaj na začátku roku 2020, na ulicích téměř žádné crocsy neviděla. Když se ale vrátila o tři roky později, vzpomíná si, že hned po vystoupení z letadla uviděla čínského mode mana s taškou Balenciaga a crocsy na vysoké platformě. „Řekla jsem si: Takže to je pravda,“ svěřila se v jednom z rozhovorů.
„Je to bota, kterou můžete nosit kamkoli,“ říká o crocsech Sylvia Yiu, 30letá marketingová specialistka ze Šanghaje. Nosí crocsy jak do nočních klubů, tak i na každodenní pochůzky. „Beru si to, co se mi líbí, co ladí s mou náladou,“ říká. Její nálada je podle jejích slov „cool holka s trochou romantiky“, proto má na pravém crocsu nápadně vystavený jibbitz ve tvaru růže.
Také vibe 29letého Číňana Wang Tchien-janga sestává z více částí: mladík říká, že tygří jibbitz na jeho pravém crocsu symbolizuje jeho lásku ke zvířatům, zatímco basketbalový koš a fotbalová branka na levém značí jeho lásku ke sportu. Dvě smažená vejce vedle koše představují jeho lásku k bílkovinám. Jeho sbírka přívěsků na boty zahrnuje červený ve tvaru plamene pro taneční parket, který se rozsvítí, když udělá krok.
Taška plná bot
První distributor značky Crocs v Číně se jmenoval Joseph Ranieri Jr. Přijel do Šanghaje v roce 2006 s taškou plnou crosců, chodil po ulicích Šanghaje v barevně sladěném tričku a botách Crocs a rozdával vizitky. Ptal se lidí, zda si nechtějí koupit jeho gumové boty. Dnes to nazývá guerillovým budováním značky.
Crocsy si postupně získaly popularitu, ale několik let poté, co společnost Crocs v roce 2008 odkoupila Ranieriho distribuční práva, začala mít potíže. Pro značku to bylo obtížné období i mimo Čínu. Značka v roce 2000 prudce vzrostla díky kontroverzi ohledně toho, zda je její charakteristický vzhled zábavný, anebo ošklivý, ale tvrdě jí zasáhla především globální finanční krizí. V roce 2013 se investiční skupina Blackstone dohodla, že do společnosti vloží 200 milionů dolarů, a Andrew Rees, současný generální ředitel, se stal v následujícím roce vedoucím manažerem.
Rychle si uvědomil, že Čína je jak příležitost, tak i problém. Jednou z těžkostí byla závislost společnosti Crocs na místních distributorech, kteří často nakupovali příliš velké množství zboží bot a vyprodávali ho za ceny, které podkopávaly image značky. Řešením bylo soustředit se na přímo provozované obchody v rušných nákupních centrech. „Byla to dlouhá změna, protože jsme museli změnit celé vnímání značky,“ říká prezidentka značky Crocs Mehlmanová.
V roce 2020 společnost oznámila svou první čínskou ambasadorku-celebritu, herečku Jang Mi z dramatu Eternal Love, které zaznamenalo obrovský úspěch s desítkami miliard zhlédnutí. Mimo obrazovku ji paparazzi vyfotografovali v crocsech ozdobených personalizovanými přívěsky jibbitz se zlatými včelami a liškami. Ty byly poctou fanouškům, kteří jsou známí jako „včelky“ a oslovují ji „Malá liška“.
Za pět minut dvanáct
Když udeřil covid a návštěvnost obchodů poklesla, společnost uvažovala o stažení z Číny, stejně jako to udělaly jiné velké značky. Místo toho Crocs zdvojnásobil své úsilí a financoval čínskou reklamu z peněz z prodeje v USA, kde pandemie vedla k boomu práce z domova. „To byl velký zlomový bod,“ říká Mehlmanová.
Influenceři i běžní lidé začali na čínské sociální síti RedNote zveřejňovat fotografie svých crocsů s přizpůsobeným výběrem přívěsků jibbitz. Na platformě založené na obsahu vytvářeném uživateli a sebevyjádření to mělo velký úspěch a mnoho lidí je zveřejňovalo pod hashtagem „dongmen“.
„Crocs jako produkt sám o sobě se velmi dobře hodí pro sociální média a kulturu personalizace generace Z,“ potvrzuje trend Olivia Plotnicková, zakladatelka čínské marketingové agentury Wai Social.
Dnes má značka na seznamu řadu celebrit, které ji podporují, a spolupracuje s nejžhavější čínskou maloobchodní značkou PopMart, výrobcem virálních panenek Crybaby – s jibbitz s motivem Crybaby, které lze samozřejmě připevnit na crocsy.
Generální ředitel společnosti Crocs Andrew Rees říká, že v Číně je velký prostor pro růst – navzdory nebo právě kvůli její stagnující ekonomice. „Myslím si, že v současné situaci, kdy lidé prožívají těžké časy, vyhráváme díky tomu zábavnému faktoru,“ uzavřel Rees podle amerického portálu.
Reklama na boty Crocs v podání čínského herce, zpěváka a tanečníka Tan Jian Ciho.