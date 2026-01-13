Jak chutná Madurova dieta. Venezuelská ekonomika je na hraně kolapsu

Jan Dvořák
  18:00
Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že pokud venezuelská vláda nebude spolupracovat, zbývá jen několik týdnů, než země zkrachuje. Po zadržení prezidenta Nicoláse Madura USA zvyšují tlak na novou prezidentku země Delcy Rodríguezovou. Velmoc požaduje, aby Venezuela přerušila veškeré vztahy s nepřáteli USA, než zruší blokádu její ropy. V mnoha částech hlavního města Caracasu zavládlo nervózní ticho.
Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého...

Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveze v Caracasu ve Venezuele. (12. ledna 2026) | foto: ČTK

Prodejci zboží na pouličním trhu ve čtvrti Petare v Caracasu ve Venezuele (11....
Prodejci zboží na pouličním trhu ve čtvrti Petare v Caracasu ve Venezuele (11....
Obyvatelé čtvrti na svahu nastupují do vozidla veřejné dopravy v Caracasu ve...
Muž stojí na dětském hřišti zdobeném graffiti zobrazujícím bývalého...
42 fotografií

Ekonomický tlak se stal středobodem slibu prezidenta Trumpa, že Spojené státy budou řídit Venezuelu. Tamní vláda už souhlasila s dohodou, na jejímž základě Venezuela předá Spojeným státům miliony barelů ropy.

Venezuelané se nyní potýkají s následky útoku i vládními zásahy proti disentu. Obyvatelé Caracasu sice zatím nehlásí žádný nedostatek zboží na trzích, ale inflace nezadržitelně roste. Obvykle rušné ulice jsou prázdné a podniky, které mají otevřeno, fungují pouze po omezenou dobu.

Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

„Za peníze, které jsem právě dostal, koupím jídlo. Musím zázračně hospodařit s tím, co jsem ušetřil a co vydělám,“ říká Rojas, 47letý majitel malé čokoládovny v Caracasu. Své výdělky nyní musí rozložil tak, aby uživil svou matku a otce i sebe. „Nejhorší věc, která se člověku může stát, je nejistota.“

Venezuelská vláda má nyní podle dvou amerických úředníků, kteří byli o této záležitosti informováni a kteří hovořili pod podmínkou anonymity, jen několik týdnů, než zkrachuje, pokud nebude spolupracovat.

Analytici a ekonomové shodně uvádějí, že tento časový rámec pravděpodobně označuje, jak dlouho podle odhadů USA vydrží vládě v Caracasu její hotovostní rezervy, než nebude schopna hradit kritické výdaje, jako jsou například platy bezpečnostních složek, píše web The Washington Post.

Jak stabilizovat Venezuelu

„Prezident Trump hovoří o tom, že je třeba vyvinout maximální tlak na prozatímní orgány ve Venezuele a zajistit, aby spolupracovaly se Spojenými státy,“ uvedl vysoký představitel americké administrativy, který si nepřál být jmenován.

Embargo na sankcionovanou venezuelskou ropu zůstává v plné platnosti. Trump prohlásil, že požaduje, aby USA získaly úplný přístup k venezuelským ropným rezervám. Jeho další požadavek zní, aby Venezuela přerušila okamžitě vztahy s Čínou, Íránem, Ruskem a Kubou a souhlasila s výhradním partnerstvím s USA v oblasti těžby ropy.

Ropný gigant pochyboval o Venezuele. Zůstanete mimo hru, naznačil Trump

V rámci dohody by Venezuela měla předat USA 30 až 50 milionů barelů ropy k prodeji. „Výnosy mohou být použity podle uvážení vlády USA a prostředky budou vyplaceny ve prospěch amerického a venezuelského lidu,“ uvedlo americké ministerstvo energetiky ve svém prohlášení. Venezuela tento plán nijak nezpochybnila.

„Budeme pouze kontrolovat tok těchto finančních prostředků, abychom měli vliv na lidi u moci,“ řekl americký ministr energetiky Chris Wright. V krátkodobém horizontu je podle něj prioritou stabilizovat ekonomiku Venezuely, zastavit propad bolívaru a zabránit tomu, aby se Venezuela stala nefunkčním státem.

Než začne kolaps

Venezuela, kdysi jedna z nejbohatších zemí světa, zažila během několika let ohromující hospodářský kolaps. Korupce a špatné hospodaření vlády totálně vyprázdnily ekonomiku, během krize země opakovaně čerpala ze svých rezerv. Nyní jí zbývá jen minimum dostupných hotovostních prostředků.

„Problémy země s cash flow se objevily již během několika dní po uvalení blokády,“ uvedl Andrés Martínez-Fernández, analytik pro Latinskou Ameriku z Heritage Foundation, pravicového think-tanku ve Washingtonu. Dodal, že Venezuela má zpoždění se splácením dluhů Číně a Rusku.

Ve Venezuele je litr benzinu za 80 haléřů. Lidem zbývají jen drahé ojetiny

Venezuelská vláda také nyní čelí možnosti, že nebude schopna vyplácet mzdy svým vlastním zaměstnancům, armádě a policii. Ekonomové odhadují, že k tomu by mohlo dojít již koncem ledna nebo začátkem února, hned poté by mohl začít kolabovat vládní aparát a prudce vzrůst nedostatek potravin.

„Myslím si, že hladomor je nyní ve Venezuele reálnou možností. Ale je to velká země s propustnými hranicemi. A obvykle se lidé předtím, než začnou hladovět, pokusí odejít,“ podotkl ekonom Francisco Rodríguez, odborník na venezuelskou ekonomiku na univerzitě v Denveru.

Hospodářský kolaps již vyvolal masivní vlny migrace ze země. Podle údajů Organizace spojených národů od roku 2014 opustilo Venezuelu téměř osm milionů lidí. Ti, kteří zůstali, již roky čelí rozsáhlému nedostatku potravin, který způsobuje prudký nárůst kojenecké úmrtnosti a úbytek hmotnosti u většiny dospělých, což je jev ve Venezuele označovaný jako „Madurova dieta“, uzavírá americký portál.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Jak chutná Madurova dieta. Venezuelská ekonomika je na hraně kolapsu

Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého...

Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že pokud venezuelská vláda nebude spolupracovat, zbývá jen několik týdnů, než země zkrachuje. Po zadržení prezidenta Nicoláse Madura USA zvyšují tlak na...

13. ledna 2026

Zemřel autor populárního komiksu Dilbert. Bojoval s agresivní rakovinou

Dilbert a jeho autor Scott Adams na snímku z roku 2001

Zemřel tvůrce legendárního komiksu Dilbert – Scott Adams. Smrt oznámila jeho bývalá žena během živého vysílání na autorově YouTube kanále. Adams v posledních měsících otevřeně hovořil o agresivní...

13. ledna 2026  17:42

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Silná ledovka od dnešního rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo...

13. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  17:19

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské...

13. ledna 2026  15:14

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Donald Trump varoval před naprostým chaosem v případě, že by americký Nejvyšší soud zrušil jeho cla. Rozhodnutí soudu může přijít už ve středu a problém by podle Trumpa nastal...

13. ledna 2026  14:17

Sazka měla rekordní rok. Zaznamenala 593 milionových výher, vyplatila miliardy

Sazka

Sazka v loňském roce vygenerovala rekordních 593 milionových výher, což je o 191 více než v roce předchozím. Celkově sázejícím vyplatila 12 miliard korun, přičemž nejvíce se dařilo hráčům v Praze a...

13. ledna 2026  12:09

Zisk zemědělců vrostl na dvojnásobek, vydělali skoro deset miliard, zjistil Svaz

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

České zemědělské podniky skončily loni se ziskem 9,7 miliard korun, zjistil ve svém interním průzkumu Zemědělský svaz ČR. „Meziročně tak vyskočil zisk na více než dvojnásobek,“ řekl v úterý na...

13. ledna 2026  10:52

Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

ilustrační snímek

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.

13. ledna 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...

13. ledna 2026

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Premium
ilustrační snímek

Zaplacené peníze za hotely, průvodcovské služby a v ruce jen falešné letenky do Mexika. Desítky oklamaných cestovatelů z loňského léta rozhodně nejsou samy. Podvodných cestovních kanceláří, kteří...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.