Ekonomický tlak se stal středobodem slibu prezidenta Trumpa, že Spojené státy budou řídit Venezuelu. Tamní vláda už souhlasila s dohodou, na jejímž základě Venezuela předá Spojeným státům miliony barelů ropy.
Venezuelané se nyní potýkají s následky útoku i vládními zásahy proti disentu. Obyvatelé Caracasu sice zatím nehlásí žádný nedostatek zboží na trzích, ale inflace nezadržitelně roste. Obvykle rušné ulice jsou prázdné a podniky, které mají otevřeno, fungují pouze po omezenou dobu.
Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse
„Za peníze, které jsem právě dostal, koupím jídlo. Musím zázračně hospodařit s tím, co jsem ušetřil a co vydělám,“ říká Rojas, 47letý majitel malé čokoládovny v Caracasu. Své výdělky nyní musí rozložil tak, aby uživil svou matku a otce i sebe. „Nejhorší věc, která se člověku může stát, je nejistota.“
Venezuelská vláda má nyní podle dvou amerických úředníků, kteří byli o této záležitosti informováni a kteří hovořili pod podmínkou anonymity, jen několik týdnů, než zkrachuje, pokud nebude spolupracovat.
Analytici a ekonomové shodně uvádějí, že tento časový rámec pravděpodobně označuje, jak dlouho podle odhadů USA vydrží vládě v Caracasu její hotovostní rezervy, než nebude schopna hradit kritické výdaje, jako jsou například platy bezpečnostních složek, píše web The Washington Post.
Jak stabilizovat Venezuelu
„Prezident Trump hovoří o tom, že je třeba vyvinout maximální tlak na prozatímní orgány ve Venezuele a zajistit, aby spolupracovaly se Spojenými státy,“ uvedl vysoký představitel americké administrativy, který si nepřál být jmenován.
Embargo na sankcionovanou venezuelskou ropu zůstává v plné platnosti. Trump prohlásil, že požaduje, aby USA získaly úplný přístup k venezuelským ropným rezervám. Jeho další požadavek zní, aby Venezuela přerušila okamžitě vztahy s Čínou, Íránem, Ruskem a Kubou a souhlasila s výhradním partnerstvím s USA v oblasti těžby ropy.
V rámci dohody by Venezuela měla předat USA 30 až 50 milionů barelů ropy k prodeji. „Výnosy mohou být použity podle uvážení vlády USA a prostředky budou vyplaceny ve prospěch amerického a venezuelského lidu,“ uvedlo americké ministerstvo energetiky ve svém prohlášení. Venezuela tento plán nijak nezpochybnila.
„Budeme pouze kontrolovat tok těchto finančních prostředků, abychom měli vliv na lidi u moci,“ řekl americký ministr energetiky Chris Wright. V krátkodobém horizontu je podle něj prioritou stabilizovat ekonomiku Venezuely, zastavit propad bolívaru a zabránit tomu, aby se Venezuela stala nefunkčním státem.
Než začne kolaps
Venezuela, kdysi jedna z nejbohatších zemí světa, zažila během několika let ohromující hospodářský kolaps. Korupce a špatné hospodaření vlády totálně vyprázdnily ekonomiku, během krize země opakovaně čerpala ze svých rezerv. Nyní jí zbývá jen minimum dostupných hotovostních prostředků.
„Problémy země s cash flow se objevily již během několika dní po uvalení blokády,“ uvedl Andrés Martínez-Fernández, analytik pro Latinskou Ameriku z Heritage Foundation, pravicového think-tanku ve Washingtonu. Dodal, že Venezuela má zpoždění se splácením dluhů Číně a Rusku.
Venezuelská vláda také nyní čelí možnosti, že nebude schopna vyplácet mzdy svým vlastním zaměstnancům, armádě a policii. Ekonomové odhadují, že k tomu by mohlo dojít již koncem ledna nebo začátkem února, hned poté by mohl začít kolabovat vládní aparát a prudce vzrůst nedostatek potravin.
„Myslím si, že hladomor je nyní ve Venezuele reálnou možností. Ale je to velká země s propustnými hranicemi. A obvykle se lidé předtím, než začnou hladovět, pokusí odejít,“ podotkl ekonom Francisco Rodríguez, odborník na venezuelskou ekonomiku na univerzitě v Denveru.
Hospodářský kolaps již vyvolal masivní vlny migrace ze země. Podle údajů Organizace spojených národů od roku 2014 opustilo Venezuelu téměř osm milionů lidí. Ti, kteří zůstali, již roky čelí rozsáhlému nedostatku potravin, který způsobuje prudký nárůst kojenecké úmrtnosti a úbytek hmotnosti u většiny dospělých, což je jev ve Venezuele označovaný jako „Madurova dieta“, uzavírá americký portál.