Jahody jsou naše drahokamy, říkají Korejci. Staly se pilířem zemědělského vývozu

Jahody se staly v Jižní Koreji oblíbeným produktem a jedním z nejvýznamnějších čerstvých zemědělských vývozních artiklů. Export v loňském roce dosáhl rekordní hodnoty 72 milionů dolarů (1,5 miliardy Kč). Úspěch je výsledkem několik desetiletí trvající práce farmářů a výzkumníků, napsal americký portál The New York Times.

Jahody hrají v gastronomii Jižní Koreje důležitou roli. Objevují se všude od řemeslných pekáren na venkově až po honosné bufety v nejlepších hotelech Soulu. Najít je kromě dezertů také třeba v salátech, sendvičích či kávových nápojích.

Bývalý prezident Jižní Koreje Yoon Suk-yeol na návštěvě jahodového skleníku v komplexu chytrého farmaření ve městě Sangdžu (5. října 2022)
Robot sklízí jahody na veletrhu zemědělské vědy a technologií v aT Center v Soulu v Jižní Koreji. (10. prosince 2025)
Pouliční prodejce prodává kandované jahody ve čtvrti Hongdae v jihokorejském Soulu. (18. března 2019)
„Jahody esteticky přitažlivé a trefné,“ říká pro The New York Times jednatřicetiletá turistka z Malajsie, když v jedné soulské kavárně nemůže spustit oči z plodů velmi precizně naaranžovaných na dezertech.

Korea v posledních letech zaznamenala výrazný technologický pokrok, jehož součástí se stalo také pěstování jahod. Místní farmáři vyšlechtili lepší odrůdy a postavili skleníky, které udržují ideální podmínky pěstování po celý rok. „Jsou tak křehké, že sběrači nosí dvě vrstvy rukavic, aby chránili plody před teplem svých rukou. Jsou jako naše drahokamy,“ říká pěstitel jahod Jin Ju.

I přes technologický pokrok jahody stále vyžadují velkou míru lidské péče. Pracovníci na třídicí lince musí například dbát na to, aby úrodu nepoškodili. „Je to vybíravé ovoce. Musíte být rychlí a opatrní,“ říká osmapadesátiletá Go Kjoungja, která třídí jahody od svých dvaceti let.

Pro mnoho jihokorejských rodin je dnes sklizeň jahod společnou aktivitou. Některé farmy pořádají zimní sběry v klimatizovaných sklenících. „Jsem opravdu nadšená, že sem dnes mohla přijít,“ říká pětatřicetiletá Kim Ga-yeong, která přišla na jahodovou farmu Star Village Strawberry Farm ve městě Nonsan s pětiletou dcerou.

Začalo to v laboratoři

Po desetiletí pěstovali jihokorejští farmáři evropské odrůdy jahod na venkovních polích a plody sklízeli začátkem léta. Teprve zavedení skleníků ve venkovských oblastech v 80. letech 20. století jim umožnilo začít pěstovat japonské odrůdy, které jsou sladší a dozrávají v chladnějších měsících, kdy jsou ceny ovoce vyšší.

Mnohým z nich to změnilo život. „Lidé, kteří si mohli dovolit poslat své děti na vysokou školu, byli právě pěstitelé jahod,“ říká osmapadesátiletý farmář Kang Young Sik.

Transformace jahodového průmyslu však začala v laboratoři. Na šlechtění jahod se podílel výzkumník Wonsuk Jang z výzkumného ústavu v Nonsanu. Jeho cílem bylo vyvinout takové odrůdy, které by měly lepší vlastnosti, jako je sladkost, výnos a velikost. Při své práci ochutnával až dvě stě jahod denně.

Odrůda, kterou pomohl vyvinout v 90. letech 20. století, se stala nejrozšířenější odrůdou pěstovanou v Jižní Koreji. Je relativně snadná na pěstování, ale zároveň odolná vůči škůdcům.

Šlechtění však není konec. Nyní se odborníci zaměřují na odrůdy, které přežijí dlouhé lety na jiné trhy. Ze dne na den to však nebude možné. „Jahody jsou opravdu obtížná plodina,“ říká Wonsuk Jang. Klíčová je podle něj trpělivost.

