Kulturní vandalismus. Designéři kritizují zmrzačené logo Jaguaru i jeho woke video

„Tohle se bude ve školách ukazovat jako příklad, jak rebranding nedělat,“ nechal se podle webu Daily Mail slyšet kalifornský designér Joseph Alessio.

Kritiku schytalo nejen nové logo, ale i nový reklamní spot plný extravagantně a barevně oblečených lidí – ovšem bez jediného automobilu. Oli Garnett, spoluzakladatel kreativní agentury Something Familiar, označil rebranding za katastrofu.

„Je to škoda, protože měli příležitost využít své historie, ale rozhodli se rebranding pojmout jako operaci zaměřenou na generaci Z. Ztrácí se tím dědictví značky. I když půjde nově o elektrické vozy, neznamená to, že značka nemůže být moderní, ostrá, rychlá a agresivní.“

Na sociálních sítích se v komentářích objevují i slova jako vandalismus. Garnett s tímto názorem souhlasí: „Jejich ikonická strategie, na které tvrdě pracovali – důvěryhodné dědictví luxusu, něco typicky britského – to všechno teď ztratili.“

Zakladatel PR firmy East of Eden, Nick Ede, označil video za propadák. „Problém je, že to postrádá jakýkoliv vztah k britskému dědictví Jaguara. Mohla by to být reklama na rychlou módu, barvy na zeď nebo make-up. S auty to nemá nic společného. Video nevybudovalo žádné očekávání a okamžitě propadlo.“

Které logo automobilky Jaguar se vám líbí víc? celkem hlasů: 745 To původní 95 %(709 hlasů) To nové 5 %(35 hlasů) Nemohu se rozhodnout 0 %(1 hlas)

Gerry McGovern, šéf designu automobilky, uvedl, že chtěl vytvořit redesign, který bude ohromující, šokující, překvapující a polarizující. „Bude vás z něj mrazit. To je v pořádku. Svět nestojí na místě,“ řekl při slavnostním uvedení.

Podle expertů však značka odstřižením od své minulosti ztratila vše, na čem mohla vystavět i svou budoucnost a zákazníky tak jen odradí.

„Mám pocit, že Jaguar neví, kde se nachází. Prakticky říkají, že si chtějí odcizit všechny své dosavadní zákazníky, a to je u značky s britským dědictvím opravdu špatné rozhodnutí. Jaguar jako by říkal, že ho nezajímá nikdo, kdo si kdy koupil jeho auta. A podle mě je to velký omyl, protože by měli těžit z toho, že tu jsou už sto let,“ uzavřel Ede pro Daily Mail.