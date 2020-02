Jelen a kříž. Logo Jägermeistera křesťany nepohoršuje, rozhodl soud

Svatý Hubert, patron lovců, se narodil na přelomu 7. a 8. století do bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Poté, co mu zemřela manželka, propadl alkoholu a většinu svého času trávil na lovu zvěře. Jednoho dne se mu však při honu zjevil jelen, jenž měl mezi parožím kříž.



„Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval,“ pravil jelen. A právě tak Hubert učinil. Stal se knězem, posléze biskupem a měl velké zásluhy na obrácení francouzských Arden na křesťanství. Až do konce života žil zbožně a zemřel v roce 727.



Právě na jeho příběh výrobce německého bylinného likéru Jägermeister svým logem odkazuje. Když se však rozhodl rozšířit své aktivity i do jiných oblastí, než je alkohol a oblečení, narazil na problém – ve Švýcarsku, kde chtěl přitom se svou expanzí začít.

Nelíbilo se to totiž švýcarskému Federálnímu institutu pro duševní vlastnictví, informuje list The Independent. Podle něj by spojení příběhu o propadu neřestem a následnému nálezu Boha s (například) kosmetikou mohlo pohoršovat tamní křesťany. S tím však nakonec nesouhlasil soud, který ve čtvrtek rozhodl ve prospěch palírny.



Podle něj logo intenzivním používáním ztratilo svůj náboženský význam. Jägermeister jej tak podle webu BBC v zemi smí využívat kromě alkoholu a kosmetiky také pro mobilní telefony či telekomunikační služby.