Konec ruského jaderného paliva na Slovensku. Podepsalo smlouvu s Westingousem

První dodávky paliva pro reaktory typu VVER 440 od firmy Westinghouse by měl slovenský podnik dostat přibližně do jednoho roku od chvíle, co použití tohoto paliva bude schváleno v souladu se slovenskými zákony.

„Zajištění dalšího dodavatele jaderného paliva pro naše elektrárny je důležitým krokem k posílení energetické bezpečnosti Slovenska. Jaderné elektrárny jsou důležitým pilířem v energetickém mixu naší země, proto považuji za klíčové zajistit diverzifikaci dodávek jaderného paliva k jejich stabilnímu provozu,“ uvedl generální ředitel SE Branislav Strýček. Podpis smlouvy s Westinghousem je výsledkem mezinárodního tendru.

Zleva: Branislav Strýček - generální ředitel SE, Tarik Choho - prezident společnosti Westinghouse pro jaderné palivo, Aziz Dag viceprezident a výkonný ředitel společnosti Westinghouse pro severní Evropu, Lukáš Maršálek - zástupce ředitele Úseku účetnictví, financování a kontroly SE.

„Nabízíme jedinou západní alternativu pro tento typ reaktoru a nadále jsme plně odhodláni podporovat jaderné bloky provozované na Slovensku,“ uvedl představitel firmy Westinghouse Tarik Choho.

SE provozují jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích na západě Slovenska. V atomové elektrárně Mochovce nyní pokračuje spouštění třetího bloku a dostavba bloku čtvrtého; první dva bloky tam jsou v provozu již léta.

Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách se podle SE podílí na produkci proudu na Slovensku z 59 procent; tento podíl ještě stoupne po dokončení elektrárny Mochovce a po ukončení výroby elektrické energie z hnědého uhlí.

Westinghouse by měl od příštího roku dodávat palivo také pro českou jadernou elektrárnu Dukovany a rovněž se podílet na dodávkách paliva pro elektrárnu Temelín. Ta je vybavena jiným typem reaktorů, než mají jaderné elektrárny v Dukovanech a na Slovensku.